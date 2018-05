Sondaggi | elezioni di medio termine | l' asso nella manica di Trump potrebbero essere i

governo lega m5s nuove elezioni Sondaggi : Se si rivotasse oggi, più di 3 italiani su 4 confermerebbero la scelta effettuata il 4 marzo scorso. Il 15% voterebbe in modo differente; quasi uno su 10 dovrebbe pensarci, ma potrebbe anche decidere di restare a casa. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha misurato il peso dei partiti a poco più di 2 mesi dalle elezioni Politiche. Il Movimento 5 Stelle, in crescita, otterrebbe oggi il 34%; la lega, ...

Sondaggi - Antonio Noto e la profezia tombale sulle elezioni a luglio : Pd e Forza Italia - una catastrofe : Una bomba sulle urne. Il Sondaggista Antonio Not o ha raccolto l'opinione di un campione di elettori nel caso si dovesse tornare al voto a luglio . La data ipotizzabile, il 22, registrerebbe una ...

Sondaggi POLITICI/ Governo Lega-M5s al 30% - nuove Elezioni al 33% : Berlusconi e Pd ‘sfiduciati’ : SONDAGGI elettorali POLITICI, ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:15:00 GMT)

Elezioni in estate? Ecco i Sondaggi : boom della Lega - Cinque Stelle stabili : L'8 luglio o il 15 luglio. Sono le date del possibile voto anticipato. Fallito, a meno di colpi di scena, il tentativo di un governo M5s-Lega, la crisi politica precipita verso le Elezioni. Per la prima volta nella storia del Paese si potrebbe andare al voto a luglio, magari la seconda o la terza domenica del mese. Ma cosa dicono i sondaggi? Enrico ...

Il Sondaggista Antonio Noto - elezioni a luglio? Lega e M5s - 'occhio all'effetto-boomerang' : E se gli italiani si incazzassero? Sono stati chiamati al voto dopo un'estenuante serie di governi nominati senza il consenso popolare e con una legge elettorale da deficienti. Poi sono stati ...

I Sondaggi per le nuove elezioni politiche : La media delle rilevazioni delle intenzioni di voto segna un leggero progresso per il M5S e un netto miglioramento per la Lega, ora sopra il 21%. Ancora nessuna maggioranza assoluta in vista, tuttavia.

SALVINI - “GOVERNO TREGUA CON M5S” : Sondaggi - LEGA SALE AL 21%/ Elettori Di Maio : subito elezioni al 60% : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra SALE al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:35:00 GMT)

Paolo Gentiloni - il Sondaggio clamoroso : dalle elezioni a oggi ha guadagnato il 2% di gradimento personale : Gli altri si battono di qua e di là. Dentro e fuori dalle consultazioni, a torno nudo in spiaggia, a fare comizi in tv da Fazio. Lui fermo. O quasi. A seguire gli affari correnti: una composta ...

Sondaggi Friuli Venezia Giulia - Elezioni Regionali 2018/ Fedriga trionfa - Bolzonello supera M5s : Sondaggi politici Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia: ultime notizie e intenzioni di voto, Fedriga e Lega super favoriti contro Bolzonello (Centrosinistra), Pd supera M5s(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:45:00 GMT)

Elezioni regionali Molise : candidati e ultimi Sondaggi : Venerdì 20 aprile 2018 - Conto alla rovescia per le Elezioni regionali 2018 in Molise. Oggi si chiude la campagna elettorale e alcuni dei più importanti leader della politica nazionale sono andati a Termoli, Isernia e Campobasso per i comizi di chiusura. Tra due giorni i molisani saranno chiamati alle urne, ma il voto è sotto l'osservazione dell'intero Paese. Il Molise in questa delicata fase politica è come l'Ohio nelle Elezioni americani: ...

Sondaggi POLITICI/ Leader post Elezioni : Salvini batte Di Maio - Berlusconi 'vale' come Martina : SONDAGGI elettorali POLITICI: nuovo Governo o Elezioni? Salvini batte di Maio nei consensi personale, elettori con Lega-M5s e contro Berlusconi.

Elezioni regionali 2018 : quando si vota - dove si vota - chi sono i candidati e i Sondaggi : Le Elezioni regionali 2018 riguarderanno i cittadini di sei regioni che nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne per eleggere il...

Sondaggi - la trattativa di governo frena il M5s. Ma restano i consensi del boom post-elezioni. Centrodestra oltre il 38 : Le trattative di governo logorano chi deve occuparsene e lo stallo comincia a chiedere il conto. Dopo il boom post-elezioni, il M5s frenano a secco nei Sondaggi di questi giorni, anche se mantengono i consensi raccolti dopo il voto del 4 marzo. Secondo Swg per il Messaggero, i Cinquestelle perdono il 2 per cento in una settimana e torna al 32,6, cioè i voti presi alle elezioni politiche. La Lega sembra reggere l’urto e cresce di un punto, ...