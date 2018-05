SNK svelerà maggiori informazioni su Neo Geo Mini a inizio giugno

eurogamer

(Di venerdì 18 maggio 2018) Come probabilmente saprete, SNK ha ufficialmente svelato il suo Neo Geopochi giorni fa, condividendo anche qualche immagine della retro console. Il "nuovo" hardware in versionerientra nei festeggiamenti del 40° anniversario della compagnia ma, fino ad ora, non abbiamo ottenuto moltissime.Ebbene, sembra che le cose cambieranno a breve. Infatti, come riporta Gematsu, SNK ospiterà un evento di presentazione per Neo Geoall'di, Neo GeoOnline Presentation Event, in cui condividerà le ultime notizie sull'hardware.Ai fan viene chiesto di condividere ciò che vorrebbero sapere su Neo Geocon SNK su Twitter. La società accetterà domande fino al 28 maggio.Read more…