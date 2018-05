Sky lancia dal 5 Giugno la sua nuova offerta sul digitale terrestre

Sky lancia IPTV - prezzi da 9.90€ - Digitale terrestre e molto altro : Mediaset Premium annientata o se la compra? : Sky rinnova il suo palinsesto per il triennio 2018-2021: Champions League, Formula 1, Moto GP e tutto lo sport, lancia l’ IPTV , prezzi in abbonamento da 9.90 euro e sbarco sul Digitale terrestre . Serve altro per abbattere Mediaset Premium Sky è pronta ad impadronirsi di Mediaset Premium ? E’ fattibile? Dopo 3 anni senza Champions League, Sky […]

Sky - Comcast lancia un’offerta da 22 miliardi di sterline : si apre la sfida con la Fox di Murdoch : Un’offerta da 22 miliardi di sterline, in contanti, per l’acquisto di Sky. Così Comcast, il più grande operatore televisivo via cavo degli Stati Uniti, vuole conquistare il gruppo europeo della pay Tv. E sfilarlo alla 21st Century Fox di Rupert Murdoch, che nel dicembre dello scorso anno aveva lanciato un’offerta per ottenerne il controllo completo (ora possiede una quota del 39 per cento). Comcast offre 12,5 sterline per ogni ...