Silvio vs Matteo | il Cav attacca il Capitano

Silvio Berlusconi spariglia : 'Pronto a fare il premier. Matteo Salvini? Gli ho detto di andare a casa' : Silvio Berlusconi , come al solito, spariglia. ' Sono pronto a fare il premier ', afferma ad Aosta, dove è impegnato in una serie di impegni elettorali, a pochi giorni dalla riabilitazione. 'Credo che ...

Matteo Salvini - la visita segreta a sorpresa a Silvio Berlusconi prima di incontrare Sergio Mattarella : Una visita a sorpresa, ad Arcore, a casa di Silvio Berlusconi . Lunedì mattina Matteo Salvini , prima di andare a Roma per incontrare nel pomeriggio il presidente Sergio Mattarella , ha avuto un ...

Silvio Berlusconi - l'avvertimento a Matteo Salvini : 'Attento - l'alleanza si può rompere' : Silvio Berlusconi non sarà così clemente con il governo del suo alleato Matteo Salvini con Luigi Di Maio : 'In Parlamento faremo le pulci al nuovo esecutivo, controlleremo che i principi dell'alleanza ...

Matteo Salvini - telefonata di cortesia a Silvio Berlusconi : 'Chi è il terzo uomo' : Durante l'incontro di domenica 13 maggio al Pirellone, Matteo Salvini avrebbe fatto una telefonata di cortesia ad Arcore. Secondo un retroscena pubblicato su La Stampa il leader della Lega avrebbe ...

Governo Lega-M5s - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...

Silvio Berlusconi - la telefonata di Matteo Renzi che gli ha fatto cambiare idea : 'Mattarella pronto al voto a luglio' : Mentre la tempesta politica imperversava, con leghisti e grillini erano a un passo dall'accordo, in attesa che da Forza Italia cadesse l'ultimo veto, nella cerchia ristretta del Cav si consumava lo ...

Silvio Berlusconi lascia andare Matteo Salvini ma attacca Luigi Di Maio : “Il Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più

Silvio Berlusconi - la trattativa di governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : quanti e quali ministri a Forza Italia : Le 24 ore chieste da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per formare un governo sarebbero legate alla difficile trattativa che riguarda Forza Italia . Quasi escluso un coinvolgimento diretto degli azzurri ...

Matteo Salvini - ultimo appello : 'Non rompo con Silvio Berlusconi - ma ci dia l'appoggio esterno'. Siluri su Mattarella e Di Maio : In una cruciale giornata politica, Matteo Salvini parla di primissimo mattino, ospite e Circo Massimo su Radio Capital. Prima di tutto, le rassicurazioni a Silvio Berlusconi : 'Se romperò con lui? Noi e Forza Italia ci siamo ...

Matteo Renzi chiama Matteo Salvini : 'Ma davvero non riuscite a convincere Silvio Berlusconi?' : No, le urne no. Ci sono due partiti che vedono con terrore un ritorno al voto prima o dopo l'estate: sono Forza Italia , oggi Berlusconi avrebbe svelato un sondaggio che dà gli azzurri al 12%, e il Pd,...

Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi : 'Tutta colpa sua'. Il piano : come gliela farà pagare sui collegi : Oltre alle dichiarazioni ufficiali, ci sono i retroscena. E questi danno conto della furia di Matteo Salvini , furia rivolta contro Silvio Berlusconi . Già, perché dopo la mossa di Sergio Mattarella ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : il retroscena dal vertice del centrodestra : Il centrodestra sull'orlo della rottura, ancora una volta. Ma ora il tempo sta per scadere e l'aut auto non è di Luigi Di Maio , ma di Sergio Mattarella . A poche ore dall'ultimo giro di consultazioni,...

Vertice centrodestra - silenzio assoluto : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini alla rottura - verso il governo Lega-M5s : L'attesissimo Vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli si è concluso domenica sera intorno alle 23. E i leader si trincerano in un silenzio assoluto : nessuna dichiarazione ufficiale né di Matteo ...

Fedele Confalonieri lancia Matteo Renzi come erede di Silvio Berlusconi : La missione era difficile. E per il momento può dirsi fallita. Convincere esponenti di altri gruppi a sostenere un governo di centrodestra. Al momento non si registrano esodi di massa. Non sono più ...