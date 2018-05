Silvio Berlusconi | ' Sui giudici devo imparare a tenere la bocca chiusa'

Un pomeriggio inquieto per Salvini. Giornata di altissima tensione dopo le bordate di Silvio Berlusconi : pomeriggio inquieto. Giornata di altissima tensione. Matteo Salvini è nella sua Milano, nel suo habitat naturale. Eppure si muove quasi come un pesce fuor d'acqua. Da Aosta arrivano le durissime parole di Silvio Berlusconi, che demolisce l'accordo con il Movimento 5 stelle e il contratto di governo che la Lega nel fine settimana sottoporrà agli iscritti. Gli azzurri iniziano a bombardare: "Si è posto fuori dal centrodestra". ...

Giorgia Meloni si ribella : il candidato premier non è Silvio Berlusconi : Silvio Berlusconi oggi ha avanzato al presidente Sergio Mattarella la proposta di affidargli l’incarico da premier. Il leader di Forza

Giorgia Meloni gela Silvio Berlusconi : 'Non sei tu il premier del centrodestra' : Dopo il duro intervento di Silvio Berlusconi - il quale in buona sostanza ha chiesto a Sergio Mattarella di affidargli l'incarico da premier , per poi attaccare frontalmente Matteo Salvini -, ecco ...

Silvio Berlusconi spariglia : 'Pronto a fare il premier. Matteo Salvini? Gli ho detto di andare a casa' : Silvio Berlusconi , come al solito, spariglia. ' Sono pronto a fare il premier ', afferma ad Aosta, dove è impegnato in una serie di impegni elettorali, a pochi giorni dalla riabilitazione. 'Credo che ...

Silvio Berlusconi : "Ora con Salvini c'è molta distanza - non parla a nome mio. Sono pronto a guidare il centrodestra" : Al tavolo sul contratto di governo "Salvini non ha parlato a nome della coalizione, ha sempre parlato a nome suo e della Lega, in questo momento con Salvini c'è molta distanza". Lo ha detto Silvio Berlusconi, ad Aosta, parlando del contratto tra Lega e M5S."Il contratto definitivo" suscita "preoccupazione molto forte, c'è anche una delusione profonda, perché ci Sono troppi punti opposti al contratto centrodestra, in alcuni ...

Alessandro Di Battista si copre di ridicolo : 'Silvio Berlusconi? Fatto fuori da una congiura'. Proprio lui... : Ma, si sa, la convenienza politica può spingere a tutto. Di Battista ha poi chiosato: 'Oggi i potenti senza volto cercano di buttare giù un governo non ancora nato'.

Silvio Berlusconi : 'Nessun piano per il ritorno in Parlamento' : Silvio Berlusconi aveva promesso che non sarebbe andato in Europa a parlar male dei populisti. Ma è stato più forte di lui. Il Cav è sbarcato a Sofia con la stiva piena di preoccupazioni per quello ...

Silvio Berlusconi - RUBY TER : RINVIO A GIUDIZIO A ROMA E TORINO/ Versati 157mila euro ad Apicella? : TORINO, RUBY ter: RINVIO a GIUDIZIO per SILVIO BERLUSCONI. Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere, andrà a processo il prossimo 23 novembre con Apicella per corruzione(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:32:00 GMT)

Silvio Berlusconi : “In UE temono M5s-Lega - ma nessun complotto”/ L’ex Premier con Orban #weareafamily : Riabilitazione Silvio Berlusconi, oggi vertice Ppe: "timori Ue per Governo Lega-M5s". Candidabile alle elezioni: Procura Generale di Milano non si oppone alla decisione del Tribunale.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:23:00 GMT)

BERLUSCONI : “IN UE TEMONO M5S-LEGA - MA NESSUN COMPLOTTO”/ Vertice Ppe - Orban : “Silvio mio amico” : Riabilitazione Silvio BERLUSCONI, oggi Vertice Ppe: "timori Ue per Governo Lega-M5s". Candidabile alle elezioni: Procura Generale di Milano non si oppone alla decisione del Tribunale.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 20:46:00 GMT)

Silvio Berlusconi esclude di rientrare in Senato : Silvio Berlusconi è tornato candidabile ma il leader di Forza Italia esclude di tornare in Senato. “Non sono tentato, per ora

Silvio Berlusconi e Mariano Apicella rinviati a giudizio : Milano, 16 mag. , askanews, Silvio Berlusconi finisce ancora una volta sotto processo per il caso Ruby ter. Il gup del Tribunale di Roma lo ha rinviato a giudizio insieme al cantautore Mariano ...

Silvio Berlusconi sulla "preoccupazione" Ue : "Complotto contro l'Italia? No - è il contrario : in Europa ci vogliono aiutare" : "In Europa c'è una grande preoccupazione" per i contraccolpi economici di un evenutuale governo M5S-Lega. Lo dice il leader di Fi, Silvio Berlusconi, al termine del vertice Ppe di Sofia. Secondo Berlusconi, "non c'è nessun complotto dell'Europa nei confronti dell'Italia, al contrario. Non è un complotto è il contrario del complotto - ha detto Berlusconi - l'Europa sta cercando di darci una mano, c'è la voglia ...

Riabilitazione Berlusconi : Procura generale di Milano non si oppone - via libera per Silvio : La Procura generale di Milano aveva quindici giorni di tempo per esprimersi sulla decisione del Tribunale di Sorveglianza, che ha sancito la Riabilitazione dell'Ex Cavaliere, nonché ex Premier e ...