Sicurezza stradale | aumentano le vittime per distrazione Ecco l' App che blocca lo

Sicurezza stradale : Continental punta su ‘Vision Zero’ per azzerare incidenti : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Obiettivo zero incidenti stradali, senza feriti né vittime. E’ ‘Vision Zero’, la strategia del gruppo Continental che combina Sicurezza, mobilità intelligente, efficienza energetica, sostenibilità e miglioramento delle prestazioni. Un obiettivo a cui il gruppo tedesco punta attraverso la tecnologia e lo studio delle soluzioni che permettano l’interazione tra i veicoli e gli utenti della ...

Sicurezza stradale : Continental punta su ‘Vision Zero’ per azzerare incidenti (2) : (AdnKronos) – I test del gruppo, spiega Aresi, “hanno messo a confronto il sistema frenante integrato MK C1 con un sistema tradizionale, osservando il comportamento di frenata a 30 chilometri orari e a 60. Nel primo caso l’arresto dell’auto con il sistema MK C1 avviene a circa 4,1 metri, mentre l’altra auto si ferma a circa 6,8 metri dal punto di frenata. Nel secondo caso le distanze misurano rispettivamente 19 e 24 ...

Deim dell'Università della Tuscia e l'Azienda Stradale del Lazio insieme per la Sicurezza stradale : Al progetto hanno preso parte i ricercatori sia di Economia, coordinati dai professori Gorelli e Laureti, che di Ingegneria, coordinati dal professor Calabrò, del Dipartimento di Economia, Società, ...

Pullman senza condizioni Sicurezza - polizia stradale blocca gita scolastica : Il Pullman non è nelle condizioni di garantire un viaggio in piena sicurezza e gli agenti della polizia stradale del compartimento di Frascineto bloccano la gita scolastica. È quanto successo questa ...

Sicurezza stradale 2018 : statistiche - nuove strategie - confronto Italia Europa e USA : Quando un automobilista interagisce con il cellulare , sms, streaming video, e-mail, ecc., distoglie gli occhi dalla strada per diversi secondi alla volta. Una ricerca dimostra che l'uso del ...

Le dieci 'regole d'oro' della Sicurezza stradale estremizzate : Un decalogo che tutti dovremmo rispettare portato all'estremo con ironia. Ecco le dieci linee guida da cui dovranno partire i giovani partecipanti all'iniziativa #Bastameno. La sfida social lanciata ...

1 maggio : Anas - anche Sicurezza stradale protagonista a concerto : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Quest’anno il tradizionale appuntamento del concerto del Primo maggio a Roma vedrà protagonista anche la sicurezza stradale. Infatti, salirà sul palco di piazza San Giovanni Giorgio Baldari che con il brano ‘La Strada è di tutti’ ha vinto il contest musicale #buonmotivo, organizzato da Anas nell’ambito dell’omonima campagna sulla sicurezza stradale. La campagna #buonmotivo promossa, ...

Sicurezza stradale - il Driving Challenge-Safety Campus torna a Magione : Preoccupazione dei medici per la lesione midollare Zambelli Orvieto, l'esperienza della Ginanneschi: 'A San Lazzaro due punti fondamentali' ← Festa di Scienza e Filosofia, conto alla rovescia ...

CoverYourPhone : Zanardi e BMW Italia per la campagna sulla Sicurezza stradale : San Donato Milanese. 'Viaggiamo circondati da ' guidatori ' con gli occhi sul telefono! Scusate, non sono un santo, ma vorrei fare la mia parte nel passare parola...'. Con questo tweet del 30 ottobre ...

"Il nuovo Parlamento risolva il problema della Sicurezza stradale" : Carrara 21 aprile 2017 - "Altre quattro giovani vite spezzate a Carrara , al rientro da un locale. Spero in una maggiore sensibilità politica da parte di questo Parlamento, e del prossimo Governo, ...

Sicurezza stradale - non facciamo confusione : più bici vuol dire meno incidenti : Fioccano campagne e spot sulla Sicurezza stradale rivolti a pedoni e ciclisti – utenti deboli, non inquinanti, non ingombranti della strada – come se fossero loro i primi responsabili del caos stradale e degli incidenti. Non importa se i dati dimostrano il contrario: secondo Safety in numbers, raddoppiando il numero di ciclisti si riduce del 34% il rischio di incidenti per km mentre se questi si dimezzano il rischio aumenta del 52%. ...

Sicurezza stradale - cronotachigrafi alterati : 4 denunce nel Ragusano : Continuano i controlli nella provincia iblea, da parte della Polizia stradale di Ragusa, al mondo dell'autotrasporto al fine di contrastare precise violazioni, quali il mancato rispetto dell'orario di ...

Sicurezza stradale - Trofeo Nazionale di Nuoto per Salvamento Luca Lerario" : Il Trofeo Nazionale di Nuoto per Salvamento Luca Lerario da 20 anni trasmette al mondo dei giovani e degli adulti, atleti e non atleti, le regole del buon comportamento sulla strada, in mare, sui ...

Sicurezza stradale - Alex Zanardi : “Coprite lo schermo del cellulare con la cover quando guidate” : Merita molta attenzione l’ultima iniziativa messa in piedi da BMW Italia e sostenuta dalla Polizia di Stato: si chiama #coverYourPhone ed è nata per provare a togliere a molti utenti della strada il viziaccio di utilizzare lo smartphone mentre si è alla guida. Il telefonino è, infatti, una delle principali distrazioni al volante e spesso causa incidenti fatali. La campagna è nata da un messaggio pubblicato su Twitter il 30 ottobre scorso: ...