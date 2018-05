Sicilia : Legambiente - isola in forte ritardo su rinnovabili - serve Piano energetico (2) : (AdnKronos) - Sulle pale eoliche, ha sottolineato Zanna, "si sono fatte troppe polemiche e tutte sbagliate. Questo perché sono mancate le regole e, in mancanza di esse, in molti hanno lucrato, in primis la mafia. Ma con un Piano certo e regole chiare, e senza più incentivi, viene a cadere questo bus

Mafia : Legambiente Sicilia - ancora presente - non abbassare la guardia : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – “Peppino Impastato ha lottato contro la Mafia sbeffeggiandola, ha spinto i giovani ad amare la cultura e la bellezza in un periodo in cui la parola Mafia non veniva neanche pronunciata. Domani, al corteo ricorderemo l’uomo che ha cercato di svegliare le coscienze, tenendo ben presente che il suo insegnamento è ancora oggi più che mai attuale. Molti mafiosi sono in carcere o morti, ma la cultura ...

Amianto - Legambiente : “In Sicilia solo il 21.5% dei Comuni ha un piano per la gestione” : A 26 anni dalla Legge 257/92 che ha messo al bando l’Amianto, in Italia questa fibra killer continua ad essere ancora molto diffusa e a minacciare la salute dei cittadini e l’ambiente. Secondo i dati diffusi da Legambiente in Sicilia solo 84 Comuni su 390 – pari al 21,5% – si sono dotati di Piani comunali in materia. La ragione di questo ritardo, per Legambiente, “risiede principalmente nella mancata adozione del ...

Incendi - Legambiente Sicilia : “Bene il piano - ma restano limiti e criticità” : “Prendiamo atto degli impegni assunti dal presidente della Regione, soprattutto per quanto concerne il rafforzamento della collaborazione con gli organi dello Stato per la lotta agli Incendi, ben sapendo, però, che saranno i risultati concreti a fine stagione a dimostrare se ci sia stata una inversione di tendenza rispetto agli anni scorsi, caratterizzati da gravissime disfunzioni delle strutture regionali a ciò preposte”. A dirlo in ...