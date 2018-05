Sicilia | Fp Cgil | istituire sedi virtuali della Regione 2

Docenti Siciliani deportati al Nord - FLCCGIL Sicilia : “Prioritario il rientro” : Ultimatum FLC CGIL Sicilia: “Diventa prioritario il rientro dei Docenti Siciliani deportati al Nord” – Questa mattina la FLC CGIL Sicilia, attraverso un comunicato stampa, chiede alla Politica di far si che tutti gli insegnanti Siciliani immessi in ruolo nelle zone del Centro Nord rientrino nelle loro provincie di residenza. L’Assemblea generale del sindacato Siciliano precisa, inoltre, […] L'articolo Docenti ...

Sicilia : Fp Cgil - norma in collegato per stabilizzazioni Asu : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - La vicenda degli Asu, esclusi nell’ultima finanziaria dai processi di stabilizzazione, potrebbe essere risolta con una norma specifica del collegato che mercoledì 9 maggio dovrebbe approdare in Aula. I sindacati e l'assessore regionale al Lavoro Mariella Ippolito, duran

Sicilia : Fp Cgil - Musumeci denunci 'furbetti 104' : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "Se il presidente della Regione ha riscontrato anomalie nella concessione dei benefici della 104 ai dipendenti regionali sporga regolare denuncia agli organi competenti, anziché gettare l’ombra del sospetto su tutti coloro che hanno l’onere di assistere genitori, figli

Sicilia : Fp Cgil - Inps pagherà sussidi precari Asu : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "In attesa della definizione dei rapporti tra Inps e Regione, il pagamento dei sussidi ai precari Asu sarà comunque assicurato". Ad annunciarlo è la Fp Cgil Sicilia dopo aver ricevuto una comunicazione in merito dal direttore regionale dell’Inps Sergio Saltalamacchia ch

Sicilia : Pagliaro (Cgil) - in finanziaria misure insufficienti per Regione in caduta libera : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - "Nella legge di stabilità per il 2018 c’è quello che non dovrebbe esserci e non c’è quello che dovrebbe esserci". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil Sicilia Michele Pagliaro. "Nonostante la promessa che non avremmo avuto una legge omnibus - sottolinea -

Sanità : Fp Cgil - in Sicilia clima d'incertezza - subito confronto con sindacati (2) : (AdnKronos) - In evidenza anche "la mancanza di direttive alle aziende sanitarie che - afferma la Fp Cgil - continuano ad operare in modo assolutamente difforme tra loro e senza regole, creando discrepanze di trattamenti e insoddisfazione tra gli operatori". E aggiunge: "Da un lato l’assessore alla

Sanità : Fp Cgil - in Sicilia clima d'incertezza - subito confronto con sindacati : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Una "forte preoccupazione per lo stato in cui versa la Sanità" in Sicilia. Così la Fp Cgil Sicilia che invita l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza "ad attivare, in tempi brevissimi, i tavoli di confronto per dare immediatamente risposte ai cittadini Sicilian

Sicilia : stabilizzazione precari - incontro Fp Cgil-Regione (2) : (AdnKronos) - Rassicurazioni anche per i precari della Regione. "Ci è stato assicurato che si sta provvedendo alla preparazione di tutti gli atti necessari per le stabilizzazioni -afferma Crocè-. Fermo restando che entro dicembre 2018 potranno essere stabilizzati soltanto i precari che sono stati as