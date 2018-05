SGARBI E SALLUSTI CONDANNATI A 6 E 3 MESI DI CARCERE Video | Riina complice di Di

Diffamazione - “Riina complice di Di Matteo” : SGARBI e Sallusti condannati. Risarcimento per il pm : Il giudice monocratico di Monza Bianchetti ha condannato Vittorio Sgarbi a sei mesi di reclusione per avere diffamato, sul Il Giornale, il magistrato palermitano Nino Di Matteo. A tre mesi, per omesso controllo, è stato condannato il direttore del quotidiano Alessandro Sallusti. Entrambi hanno avuto la sospensione della pena. L’articolo ritenuto diffamatorio è stato pubblicato nella rubrica Sgarbi Quotidiani il 2 gennaio del 2014. Entrambi ...

Monza - pm Di Matteo diffamato : condannati SGARBI e Sallusti : Monza, pm Di Matteo diffamato: condannati Sgarbi e Sallusti Sei mesi di reclusione al critico, tre al direttore de Il Giornale, con sospensione della pena. La difesa a Tgcom24: “Il pm ha torto” Continua a leggere L'articolo Monza, pm Di Matteo diffamato: condannati Sgarbi e Sallusti proviene da NewsGo.

Diffamarono Pm - condanna SGARBI-Sallusti : 12.31 condannato a sei mesi - pena sospesa Vittorio Sgarbi per avere diffamato, sul Giornale, il magistrato palermitano Di Matteo. Lo ha deciso il giudice monocratico di Monza. condannato anche il direttore del quotidiano Sallusti: per lui tre mesi e anche per lui pena sospesa. L'articolo ritenuto diffamatorio fu pubblicato nella rubrica Sgarbi Quotidiani il 2 gennaio del 2014.Tra le frasi denunciate: "Riina non è nemico di Di Matteo, nei ...

Di Matteo diffamato - SGARBI e Sallusti condannati/ "Totò Riina suo complice" : 6 mesi di carcere - pena sospesa : Nino Di Matteo diffamato, Sgarbi e Sallusti condannati: rispettivamente 6 e 3 mesi di carcere per le parole del critico su Il Giornale, "Riina suo complice"(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:18:00 GMT)

«Riina complice di Di Matteo» - SGARBI e Sallusti condannati per diffamazione del giudice antimafia : Il giudice monocratico di Monza Bianchetti ha condannato Vittorio Sgarbi a sei mesi di reclusione per avere diffamato, sul Il Giornale , il magistrato palermitano Nino Di Matteo. A tre mesi, per ...