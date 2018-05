Serie C femminile | La Podio Fasano saluta i play off solo al golden set

Cristiano Ronaldo diventa produttore : in arrivo Serie Tv sul calcio femminile : Cristiano Ronaldo serie tv calcio femminile. Cristiano Ronaldo è certamente un personaggio a 360 gradi, amato non solo per le giocate in campo e i numerosi trionfi (a breve potrebbe vincere la sua ennesima Champions League), ma anche per i suoi atteggiamenti fuori dal campo. Il portoghese si appresta infatti a intraprendere una nuova avventura […] L'articolo Cristiano Ronaldo diventa produttore: in arrivo serie Tv sul calcio femminile è ...

Volley femminile - Fenera Chieri promossa in Serie A! Vinto il playoff con San Giovanni Marignano : Il Fenera Chieri ha conquistato la promozione in Serie A1 di Volley femminile. Le torinesi hanno sconfitto la Battistelli San Giovanni Marignano nella decisiva gara3 della Finale di Serie A2: le ragazze di coach Luca Secchi si sono imposte per 3-1 (25-21; 24-26; 25-21; 25-20) al PalaFlaminio di Rimini. Chieri completa così la propria scalata a nove anni dalla fondazione e l’anno prossimo sarà nella pallavolo italiana che conta. Si chiude ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania-Padova 9-10 dopo i tiri di rigore. Gran sorpresa a Firenze - scudetto patavino : Sorpresissima a Firenze in Serie A1 di Pallanuoto femminile: la finale scudetto premia il Padova, che batte, ai rigori, 10-9 Catania, dopo il 6-6 dei tempi regolamentari e contro ogni pronostico della vigilia porta a casa il quarto titolo consecutivo. Delusione per le etnee, che devono rinviare l’appuntamento con il titolo italiano numero 20. Nella finale per il terzo posto Rapallo-Bogliasco 7-5 e guadagna non solo un posto sul podio, ma ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la finale per il tricolore sarà Catania-Padova. Sconfitte per Rapallo e Bogliasco : La scena della Pallanuoto femminile italiana è ancora dominata da Catania e Padova: a Firenze le semifinali della Final Six scudetto designano le stesse finaliste della scorsa edizione. L’ultimo atto andrà in scena domani alle ore 18.00 e sarà preceduta dalla finale per il terzo posto che vedrà il derby ligure tra Rapallo e Bogliasco. Roma batte Milano ed arpiona il quinto posto. Nella prima semifinale le etnee dominano la sfida col ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : sorprese nella Final Six. Avanti Rapallo e Bogliasco - fuori Milano e Roma : Sono due sorprese ad inaugurare la Final Six che assegnerà lo scudetto della Pallanuoto femminile: nei quarti di Finale giocati in serata, sono state le squadre peggio piazzate al termine della regular season a passare il turno. Dunque vanno Avanti entrambe le compagini liguri, Bogliasco e Rapallo, che hanno battuto rispettivamente Roma e Milano. nella prima partita Bogliasco ha sorpreso Roma: dopo la prima metà di gara molto equilibrata, chiusa ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : la Juventus sfida il Tavagnacco - il Brescia a Verona a 90' dallo spareggio Scudetto : Mancano 90′ al termine del campionato di Calcio femminile di Serie A e l’equilibrio al vertice permane: Juventus e Brescia in testa con gli stessi punti (57 in 21 match disputati). Ad una giornata dal termine questa è la situazione e le due compagini scenderanno in campo domani con la ferma volontà di centrare la vittoria, sperando che l’altra non faccia lo stesso. Qualora si confermasse la parità, si giocherebbe lo spareggio ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : al via la Final Six scudetto. Tutti contro Catania : chi riuscirà a battere le etnee? : Catania contro Tutti: questo in estrema sintesi il fil rouge che percorrerà la tre giorni fiorentina nella quale si assegnerà lo scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile. Ad aprire le danze domani i quarti di Finale: alle ore 18.30 saranno Roma e Bogliasco, che hanno terminato, rispettivamente, al terzo ed al sesto posto la regular season. Alle ore 20.00 sarà la volta di Milano e Rapallo, quarta e quinta nella stagione regolare, nel ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Jomi Salerno campione d’Italia! Indeco Conversano sconfitto – in gara-2 : E’ della Jomi Salerno lo Scudetto dell’edizione 2017/18 della Serie A di Pallamano femminile! Questo il verdetto scaturito da gara-2 della finale contro l’Indeco Conversano, al termine di 60 minuti dominati in lungo e in largo, in cui la formazione allenata da Neven Hrupec si aggiudica la contesa (e il quinto titolo) per il punteggio di 25-12. Avvio di gara molto equilibrato, con il match sbloccato da Ilaria Dalla Costa dopo ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto! Giovedì si replica - pugliesi appese a un filo : Va alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con le campionesse in carica capaci di sconfiggere 25-18 l’Indeco Conversano al Pala San Giacomo, al termine di una partita molto vivace, ma sostanzialmente dominata pienamente dalle ospiti. Lo 0-0 dura appena 32”, con Rita Trombetta che sblocca il punteggio in favore delle campane, venendo però prontamente pareggiata. Questo in sostanza è il ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : terminata la stagione regolare. Tutti gli accoppiamenti della corsa al tricolore : Cala il sipario sulla stagione regolare della Serie A di Rugby femminile: oggi si è svolto il 18° ed ultimo turno, che ha sancito gli accoppiamenti per la post season, che inizierà domenica prossima con il barrage e si concluderà sabato 2 giugno con la finale che assegnerà il titolo. Andiamo a scoprire i risultati odierni e le classifiche finali dei due gironi. GIRONE 1 Valsugana Rugby Padova – Rugby Riviera 1975 52 – 3 Rugby Monza ...

