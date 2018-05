: ???? Serie?? 42^ giornata ? I risultati finali ? @1913parmacalcio promosso in #SerieA #SkySerieB - SkySport : ???? Serie?? 42^ giornata ? I risultati finali ? @1913parmacalcio promosso in #SerieA #SkySerieB - bepper875 : Il #Parma è Promosso in SERIE A. TRE Promozioni in tre anni!!!!! #SerieB #lacasadellaserieB #SkySerieB ???????? - corra_davide : RT @SkySport: ???? Serie?? 42^ giornata ? I risultati finali ? @1913parmacalcio promosso in #SerieA #SkySerieB -

Iltorna inA dopo 3 anni. Gli emiliani vincono, mentre il Frosinone non va oltre il pari in casa (gol Foggia al 90°). Novara retrocede in C. ASCOLI BRESCIA 0-0 BARI CARPI 2-0 CESENA CREMONESE 1-0 CITTADELLA PRO VERCELLI 2-0 EMPOLI PERUGIA 2-1 FROSINONE FOGGIA 2-2 NOVARA V.ENTELLA 0-1 SALERNITANA PALERMO 0-2 SPEZIA0-2 TERNANA AVELLINO 1-2 VENEZIA PESCARA 0-0(Di venerdì 18 maggio 2018)