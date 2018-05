Serie B | infuria la polemica | dal ' caso Bari' al sold out o quasi di Ascoli

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018) Non potevano certo mancare le polemiche per la 42a e ultima giornata della regular season dellaB. Domani, 18 maggio, sara' un venerdì da ricordare per alcuni, da dimenticare per altri, ma, in ogni, speriamo che sia una giornata di sport, condita solo dalla passione dei tifosi., la curva nord ai bresciani,laAd iniziare dalla sfida trae Brescia VIDEO, in palio una stagione per tutte e due le squadre in quanto una sconfitta può riservare alle due contendenti la lotteria dei play out. Per questo, adc'è grande fermento, ed infatti in prevendita sono stati venduti tutti i biglietti riservati ai tifosi bianconeri, ma è scoppiata laper la decisione di riservare la Curva nord ai sostenitori del Brescia che, saranno solo qualche centinaio. Ci sono 'ragioni di ordine pubblico' alla base di tale decisione, ma in questo modo ...