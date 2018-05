Serie B | il Parma fa festa e torna in Serie A Harakiri Frosinone

Parma - stairway to heAven! Frosinone beffato - retrocede il Novara : i verdetti dell’ultima giornata di Serie B : Il Frosinone si fa rimontare dal Foggia nel finale e il Parma sale direttamente in Serie A! retrocede il Novara, sconfitto dall’Entella che farà i playout: i risultati dell’ultima giornata di Serie B Dopo 42 lunghissimi turni, la Serie B volge al termine con un’ultima giornata ad alto contenuto di spettacolarità ed emozioni. Il campionato cadetto regala un finale pirotecnico con Frosinone e Parma alla ricerca della promozione diretta. A ...

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : il Parma torna in Serie A! : RISULTATI serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:30:00 GMT)

Serie B - promosso anche il Parma : 22.34 Il Parma torna in Serie A dopo 3 anni. Gli emiliani vincono, mentre il Frosinone non va oltre il pari in casa (gol Foggia al 90°). Novara retrocede in C. ASCOLI BRESCIA 0-0 BARI CARPI 2-0 CESENA CREMONESE 1-0 CITTADELLA PRO VERCELLI 2-0 EMPOLI PERUGIA 2-1 FROSINONE FOGGIA 2-2 NOVARA V.ENTELLA 0-1 SALERNITANA PALERMO 0-2 ...

Risultati - classifica e verdetti Serie B - il Parma è in Serie A : clamoroso pareggio del Frosinone - ‘dramma’ Novara - è in Serie C [FOTO] : 1/59 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 18 05 2018 La Spezia - (Italia) Sport ...

LIVE Serie B - ultima giornata in DIRETTA : Parma in A - Entella al play-out con l’Ascoli - Novara retrocesso : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Serie B che ci svelerà gli ultimi verdetti, prima dei play-off. L’Empoli ha già vinto il campionato ed è da tempo certo del ritorno in A dopo una sola stagione. Manca ancora una vittoria al Frosinone per l’aritmetica certezza della promozione: ottenendo i tre punti contro il Foggia i ‘canarini’ farebbero festa. Il torneo convive da mesi con la ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Parma secondo - Foggia avanti a Frosinone! : Risultati serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 21:18:00 GMT)

Serie B live ultima giornata. Frosinone - Parma - Palermo : chi salirà in Serie A? : ... qui la cronaca, Bari-Carpi , qui la cronaca, Cesena-Cremonese , qui la cronaca, Cittadella-Pro Vercelli , qui la cronaca, Empoli-Perugia , qui la cronaca, Frosinone-Foggia , qui la cronaca, Novara-...

LIVE Serie B - ultima giornata in DIRETTA : Frosinone - Parma e Palermo si giocano la promozione. Che bagarre per la salvezza! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Serie B che ci svelerà gli ultimi verdetti, prima dei play-off. L’Empoli ha già vinto il campionato ed è da tempo certo del ritorno in A dopo una sola stagione. Manca ancora una vittoria al Frosinone per l’aritmetica certezza della promozione: ottenendo i tre punti contro il Foggia i ‘canarini’ farebbero festa. Il torneo convive da mesi con la ...

Promozioni Serie B/ I risultati di Frosinone - Parma e Palermo : chi è promosso in Serie A? : A una sola giornata dal termine del campionato di Serie B ci sono tre squadre che vanno a caccia della promozione immediata: Frosinone, Parma e Palermo vogilono seguire l'Empoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:30:00 GMT)

Baseball - Serie A1 2018 : quarta vittoria consecutiva per il Parma Clima : Sweep anche ai danni del Tommasin Padova per il Parma Clima. La squadra ducale si impone per 10 a 0 alla settima ripresa, grazie soprattutto ai contributi del partente Garcia sul monte e del capitano Zileri e Desimoni in attacco. Ulfirido Garcia, titubante nelle sue prime uscite in pinstripes, ha inanellato la sua seconda prestazione di alto livello sul campo casalingo, dominando per 5 riprese con ben 13 eliminazioni al piatto e concedendo solo ...

Risultati Serie B - 41^ giornata : il Parma rimanda la festa promozione del Frosinone - verdetti in zona retrocessione [FOTO] : 1/16 Francesca Soli/LaPresse LaPresse ...

Serie B Palermo-Cesena - dirige Pezzuto. Parma-Bari : Di Paolo : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno del campionato cadetto, valevole come quarantunesima giornata del campionato di Serie B. Si gioca sabato 12, alle 15, ...

Serie B - calendario e orari 41giornata : che sfida Parma-Bari : Ultimi sforzi in Serie B, campionato atteso dai 180' conclusivi della stagione eppure preceduto da un solo verdetto ufficiale. Parliamo dell'Empoli dei record già certo del 1° posto e della promozione ...

Serie B Parma - vinta l'asta per Collecchio : Parma - Il nuova proprietà del Parma si è aggiudicata il centro sportivo di Collecchio dopo l'ultima asta , andata in scena stamattina. E' ufficiale: il costo dell'affare è di circa 3.5 milioni di ...