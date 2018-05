Serie B | Frosinone beffato | Novara retrocesso in Serie C

Calcio : il Parma torna in Serie A nella ‘notte dei miracoli’. Il Frosinone fermato dal Foggia allo Stirpe : Serviva un miracolo sportivo al Parma di D’Aversa: vittoria a La Spezia e mancato successo del Frosinone in casa contro il Foggia. E così è stato. Il pareggio all’89’ dei rossoneri, al Benito Stirpe (2-2) rende decisiva la vittoria dei ducati in trasferta, per merito delle reti di Ceravolo e Cicciretti. Una partita incredibile costellata anche da un rigore fallito da Gilardino (La Spezia), il grande ex, al 28′ del primo ...

Serie B - il Parma fa festa e torna in Serie A. Harakiri Frosinone : Tempo di verdetti in Serie B visto che questa sera si è giocata la 42esima e ultima giornata di campionato. Il Frosinone di Longo fa Harakiri contro il Foggia, che non aveva più niente da chiedere al proprio campionato, e si fa pareggiare all'89' da Floriano che gela i ciociari che si dovranno giocare la Serie A attraverso i playoff. Il Parma di D'Aversa fa dunque festa, vince per 2-0 in casa dello Spezia graziea Ceravolo e Ciciretti, e torna in ...

Parma - stairway to heAven! Frosinone beffato - retrocede il Novara : i verdetti dell’ultima giornata di Serie B : Il Frosinone si fa rimontare dal Foggia nel finale e il Parma sale direttamente in Serie A! retrocede il Novara, sconfitto dall’Entella che farà i playout: i risultati dell’ultima giornata di Serie B Dopo 42 lunghissimi turni, la Serie B volge al termine con un’ultima giornata ad alto contenuto di spettacolarità ed emozioni. Il campionato cadetto regala un finale pirotecnico con Frosinone e Parma alla ricerca della promozione diretta. A ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Parma secondo - Foggia avanti a Frosinone! : Risultati serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria. Il Frosinone spreca clamorosamente l'occasione della promozione diretta con il Foggia che impone il pari allo Stirpe, 2-2, e regala la festa al Parma corsaro sul campo dello Spezia per 2-0. La Virtus Entella con la vittoria in casa del Novara per 1-0 condanna i padroni di ...

Serie B live ultima giornata. Frosinone - Parma - Palermo : chi salirà in Serie A? : E' la notte dei miracoli. E' una pazza, meravigliosa, splendida notte per Parma e per i suoi tifosi arrivati fino a La Spezia inseguendo un sogno che sembrava impossibile. All'89' di questa incredibile ultima giornata di Serie A il Parma è tornato in Serie A. Vi è rientrato dalla porta principale tre anni dopo quel terribile fallimento, il 22 giugno 2015, una cicatrice ancora aperta in una terra orgogliosa, ricca di storia e di calcio, ...

