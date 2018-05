Serie A | anche la Reyer in semifinale

Calcio - prevendite anche a Monzello per Monza-Piacenza dei playoff di Serie C : Sale la febbre playoff a Monza, tanto che la società biancorossa ha allargato la prevendita per Monza-Piacenza in programma martedì 15 maggio anche al centro sportivo Monzello in via Ragazzi del '99. ...

Serie C Vicenza - deserta anche la seconda asta : Vicenza - Rimane incerto il futuro del Vicenza Calcio: anche la seconda asta andrà deserta, come già avvenuta nella prima dello scorso 27 aprile. Al tribunale di Borgo Berga , la scadenza era prevista ...

Calcio - Serie C : iniziano i play off per il Piacenza Calcio. Al 'Garilli' con la Giana basterà anche il pareggio : Clicca qui per ascoltarci in streaming Archiviato il campionato 2017/2018, il Piacenza si appresta a disputare il "girone" dantesco dei play " off che si concluderà il 16 giugno e che porterà una ...

Diritti tv - Mediaset perde anche l’asta per la Coppa Italia : senza Serie A - si chiuderà l’epoca del calcio sui canali del Biscione : La fine di un’era, iniziata con la Copa de Oro 1980. È questo il rischio che Mediaset corre dopo aver perso l’asta per trasmettere i match di Coppa Italia del prossimo triennio, acquistati dalla Rai. Con le conseguenti preoccupazioni della redazione sportiva di Premium, 41 giornalisti a contratto più i collaboratori, che senza calcio da trasmettere non avrà senso di esistere. Quasi quarant’anni di calcio in tv, spesso in ...

Il Miracolo arriva su Sky Atlantic HD la Serie di Niccolò Ammaniti (anche in 4K su Sky Q) : Cosa accadrebbe alle nostre vite se ci trovassimo di fronte a un evento inspiegabile, ad un vero Miracolo? L’Italia è sulla soglia del referendum che può portarla fuori dall’Europa. In otto giorni quattro personaggi si trovano a contatto con l’evento più grande della loro esistenza, un evento che avrebbe il potere di cambiare il mondo e che cambierà per sempre le loro vite: una statuetta di plastica ...

Transparent cancellata - la prima stagione senza Jeffrey Tambor sarà anche l’ultima per la Serie Amazon : Transparent cancellata: questa è la notizia che arriva direttamente dall'ideatrice e autrice dell'acclamata serie targata Amazon, Jill Soloway. Questo significa, quindi, che la prima stagione della serie senza l'ormai ex protagonista Jeffrey Tambor sarà anche l'ultima. "La speranza è che sistemi i Pfefferman con qualche sorta di bella rivendicazione" ha detto la Soloway riguardo l'ultima stagione di Transparent, "Penso che ci arriveremo con ...

Serie C Lecce - Liverani : «Possiamo fare bene anche in B» : Lecce - "Il valore di questa promozione in Serie B è molto alto ed è un premio alla qualità del lavoro in una piazza difficile per le delusioni di questi anni tra campionati persi, investimenti, ...

Tuffi - World Serie Kazan 2018 : Cina grande protagonista anche nella seconda giornata : seconda giornate di gare a Kazan nell’ultima tappa delle World Series 2018. Come successo già ieri la Cina ha fatto la parte della grande protagonista, conquistando la vittoria nei 3m metri maschili e nella piattaforma femminile. Successo dei padroni di casa nel sincro misto dalla piattaforma, ma va detto che la Cina non presentava coppie al via. Doppietta cinese dal trampolino maschile con il successo di Siyi Xie (536.60) sul compagno di ...

Risultati e classifica Serie B - 40^ giornata : il Palermo torna a vincere - bene anche il Frosinone - Bari e Venezia show [FOTO] : 1/45 Foto LaPresse/ Anteo Marinoni 05/05/ 2018 Venezia - Italia Sport ...

Serie A - c'è la Juve in vetta anche per lo scudetto 2019 : TORINO - Dopo il 3-0 rimediato al Franch, il Napoli torna a meno quattro dalla vetta. Prima il 'miracolo' contro la Juventus, che aveva riacceso le speranze scudetto. Poi il tonfo di Firenze, che ...

Piccole donne diventa una miniSerie - in onda anche in Italia : Indietro 30 aprile 2018 2018-04-30T11:01:08+00:00 ROMA – Intraprendenti, ribelli, romantiche e dolci. Le ragazze di Piccole donne arrivano sul piccolo schermo con una miniserie in tre episodi. Prodotta da Bbc One, la storia dei March scritta da Louisa May Alcott viene riproposta con un cast che vanta la presenza della signora in giallo Angela Lansbury. A […]

Benevento-Udinese 3-3 - ce ne andiamo dalla Serie A ma sappiamo già che vi mancheremo : Ora che il campionato – insieme a questa rubrica – volge al termine e il Benevento si appresta a lasciare la Serie A, una domanda si leva al cielo (tra sciarpette e striscioni giallorossi) dagli spalti dell’instancabile tifoseria del Vigorito: come farete, sostenitori delle altre squadre, senza di noi? Chi vi inchioderà a rocamboleschi cambi di risultato nel giro di pochi secondi? Chi vi farà provare sentimenti contrastanti tutti in ...

Baseball - Serie A1 2018 : anche gara-due è del Rimini : È il Rimini a vincere anche la seconda partita del week end (11 a 5), contro un Parma Clima che ha pagato a carissimo prezzo l’avvio tutt’altro che positivo di Ulfrido Garcia, sceso dal monte di lancio già nel corso del secondo inning dopo aver concesso cinque punti ai campioni d’Italia. Il pesante passivo iniziale non ha comunque demoralizzato Zileri e compagni che si sono rimboccati le maniche e hanno inscenato un tentativo ...

Serie B : Tris del Venezia - vince anche il Bari : Suciu, Stulac e Andelkovic spingono i lagunari contro il Palermo. La squadra di Grosso batte 1-0 l'Entella grazie a Balkovec