Sei ragioni per cui Lethal Weapon è una serie super e 1 per cui non lo sarà più

(Di venerdì 18 maggio 2018) di Lorenza Negri Sugli schermi di Italia 1 in prima tv assoluta, la seconda stagione diè un perfetto esempio di buddy cop movie (film sulle coppie di poliziotti affiatati) in versione seriale. Adattamento per il piccolo schermo della popolare saga action Arma letale – una delle migliori del genere – portata al successo dall’esplosiva accoppiata Mel Gibson – Danny Glover, all’inizio aveva lasciato perplessi in molti (davvero arduo ricreare la formula di un prodotto pressoché perfetto). Dubbi presto fugati dall’altrettanto effervescente coppia formata da Clayne Crawford e Damon Wayans. L’ex militare (l’arma letale del titolo, per le sue incredibile mira) texano Martin Riggs è la ‘testa calda’, sopra le righe e con tendenze suicide, l’altra metà del duo è il più anziano e saggio Roger Martaugh, padre di famiglia con un cuore ...