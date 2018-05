Se ora l' anti-Ue Di Maio vuol chieder soldi all' Ue

“Cosa non darei per vedere ancora quel ghigno” - le strazianti parole della sorella di Hayden ad un anno dal tragico incidente di Nicky [GALLERY] : E’ passato un anno da quel terribile schianto che ha tolto la vita a Nicky Hayden: le parole della sorella Kathleen un anno dopo sono commoventi Una giornata come tante altre, un allenamento in bici e un bacio di ‘arrivederci’ alla sua amata fidanzata. Nessuno poteva mai aspettarsi ciò che è poi accaduto: uno schianto fatale, costato caro, troppo caro, a Nicky Hayden, lo scorso 17 maggio. E’ passato un anno esatto da quel ...

Salute : da ENEA nuovi rivelatori di radiazione per cure antitumorali : Nuove prospettive per la cura dei tumori grazie a tecniche ottiche all’avanguardia messe a punto dall’ENEA. Innovativi rivelatori di radiazione basati su cristalli e film sottili di fluoruro di litio, un composto trasparente molto utilizzato in ottica, hanno permesso di ricostruire per la prima volta l’intera curva di deposizione dell’energia, la cosiddetta curva di Bragg, in un materiale simile al tessuto umano. Gli studi sono stati ...

Programma - ancora un rinvio Sul premier : "Passi avanti" Reddito cittadinanza - limite di 2 anni : Nessuna indisponibilità da parte di Emilio Carelli, l'ex direttore di Skt Tg 24 e cresciuto in Mediaset dove assieme a Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cesara Buonamici e Cristina Parosi ha contribuito a lanciare il TG5, per andare a ricoprire Segui su affaritaliani.it

Vuoi Scommettere?/ Diretta e anticipazioni : Aurora Ramazzotti pronta a ballare in volo! (17 maggio) : Vuoi Scommettere? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:43:00 GMT)

Prime anticipazioni su Bull 3 - un salto temporale per la nuova stagione dopo l’infarto del protagonista : Bull 3 sarà in onda nella prossima stagione televisiva di CBS, dopo l'ottimo riscontro in termini di ascolti delle Prime due stagioni del procedural con protagonista l'ex volto di NCIS Michael Weatherly. La seconda stagione della serie si è conclusa con il protagonista, il dott. Jason Bull, che giaceva inerme sui gradini del tribunale, apparentemente colto da un forte attacco di cuore, pochi istanti dopo aver salvato il cliente Elliot Miles ...

Spazio - queste sono le più antiche stelle mai viste finora : (foto: Alma, Eso/naoj/nrao, Nasa/Esa Hubble space telescope, W. Zheng (Jhu), M. Postman (Stsci), The clash team, Hashimoto et al.) Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana… Nessun altro incipit sarebbe più azzeccato per raccontare l’ultima scoperta stellare di un gruppo internazionale di astronomi, che nell’articolo appena pubblicato su Nature sostengono di aver trovato nella galassia Macs1149-Jd1 le tracce di ossigeno più antiche ...

Finalmente anticipazioni su Bixby 2.0 : tra data di uscita e miglioramenti previsti : Da tempo non avevamo notizie in merito, ma oggi 17 maggio Finalmente inizia a sbloccarsi qualcosina sul fronte di Bixby 2.0. Dopo gli annunci preliminari dei mesi scorsi, in molti si sarebbero aspettati l'arrivo sul mercato della versione aggiornata dell'assistente vocale concepito da Samsung in tempi più ristretti, ma a quanto pare dovremo aspettare almeno agosto, se non addirittura settembre. Già, perché Gray G. Lee, il responsabile del centro ...

Migranti lgbt - ripudiati a casa e discriminati nelle strutture d’accoglienza. Arcigay : “Decreto Minniti peggiora la situazione” : “Un giorno eravamo in cucina, guardavamo in tv un programma sui Migranti lgbt. I miei compagni africani hanno cominciato a dire: ‘L’Italia è un Paese di merda, accetta gli omosessuali’. Ancora una volta non mi sono sentito libero”. Alain, 22 anni, è scappato da chi lo picchiava e lo chiamava demonio. Si è lasciato alle spalle il Camerun, dove essere omosessuale è reato, per chiedere in Italia la protezione internazionale. Ma la paura è rimasta a ...

Pompei - torna alla luce la città mai scavata - fra colori brillanti e decorazioni : torna alla luce una parte della Pompei più bella, quella del vicolo dei balconi, con i suoi colori brillanti e la sua bellezza mozzafiato. Il rosso Pompeiano come veramente era, così intenso da ...