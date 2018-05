' Se il governo nasce dura poco' | Berlusconi

Tra soap opera e Casa di carta - lo spettacolo del nascente governo : di Mario Ajello Tra soap opera e Casa di carta. È nazional-popolare la storia del governo giallo-verde, che poi sono i colori brasiliani delle telenovelas. E tutti gli spettatori a chiedersi: come ...

M5s-Lega - accordo vicino. Di Maio : leader fuori se serve a far nascere il governo : "Salvini premier sarebbe per me l'onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al governo, anche non da premier, di poter fare cose utili per il Paese, mi metto in gioco e se serve ...

Lega-M5s - nasce un altro governo non eletto dal popolo. E per i grillini sarà un funerale : Ci siamo. Salvo imprevisti dell’ultimo momento sta per nascere il governo di destra con l’appoggio del Partito di Di Maio. E per dirla come i loro leader sarà un governo “non eletto dal popolo”. E sì, potrebbe essere indicato come premier un soggetto che gli elettori non hanno votato. Questo il ragionamento sempre sostenuto dai grandi costituzionalisti Di Maio e Salvini. Ed è bellissimo rileggere le loro precedenti dichiarazioni [qui e qui]. Ma ...

Flat tax - pensioni e migranti : ecco i temi su cui nascerà il governo Salvini-Di Maio : Tavoli tecnici al lavoro per definire una tassa a doppia aliquota: al 15% fino a 80mila euro, sopra al 20 per cento e quattro scaglioni con le deduzioni. Forti convergenze anche sul superamento della Legge Fornero e sul reddito di cittadinanza. Più delicato il confronto su giustizia e conflitto di interessi...

Le condizioni di Berlusconi : "ultimo miglio" per far nascere il governo Lega 5 stelle : Manca un segnale, "un ultimo miglio" nella trattativa che nelle intenzioni deve portare M5s e Lega a fare un governo insieme: "Noi chiediamo un riconoscimento politico", spiega un deputato di Forza Italia vicino...

Il ‘governo neutrale’ nasce morto : ecco perché : Il "Governo neutrale" è solo un modo diverso per definire un nuovo Governo tecnico. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sembra riproporre una soluzione molto simile all'accoppiata Monti-Fornero. Siccome quell'ipotesi è la cosa più impopolare che esista, viene coniata ad hoc la definizione "neutrale". In realtà la figura istituzionale che andrebbe a ricoprire il ruolo di Premier dovrebbe impegnarsi a non concorrere alle prossime ...

Ancora 24 ore per far nascere il governo Lega-M5s : Forse Sergio Mattarella lo ha sempre saputo che la sua sfida lanciata al "partito del voto subito" avrebbe sbloccato la situazione. O forse ha solo giocato d'azzardo. E la sua propensione al rischio è ...

Silvio è tentato. Berlusconi ragiona sullo schema per far nascere un governo M5S-Lega : All'ultimo minuto utile la trattativa sembra essersi riaperta. Ed è per questo che al Quirinale sono arrivati messaggi informali dagli ambasciatori dei leader del centrodestra per chiedere "ancora un po' di tempo". E una certa tolleranza rispetto al termine ultimo delle 17.00, ora in cui se non dovessero arrivare novità, Sergio Mattarella sarebbe pronto a calare il suo asso conferendo l'incarico per il Governo di tregua.Nella lunga ...

Silvio Berlusconi - una notte drammatica : come potrebbe far nascere il governo Lega-M5s : No, forse non è ancora finita. Nonostante la chiusura ufficiale di Silvio Berlusconi e Forza Italia ci sarebbe ancora uno spiraglio per varare il governo Lega-M5s , con appoggio esterno degli azzurri. ...

"Accordo coi 5S ancora possibile Il governo del Colle non nascerà" Matteo Salvini ad Affaritaliani.it : Matteo Salvini AD Affaritaliani.it: "Lavoro fino all'ultimo minuto per far partire un governo, e qualche possibilità ancora c'è, altrimenti da domani l'unica cosa che si può chiedere è la data delle elezioni. Il prima possibile..." Segui su Affaritaliani.it

Documenti - liste di proscrizione e millennial divisi. Perché non può nascere un governo Pd-M5s : La seconda, nel merito: il giustizialismo, la violenza verbale come strumento di lotta politica, l'avversione alla democrazia rappresentativa, i contratti con penale firmati dagli eletti 5s con una ...

Salvini : migliaia in piazza se nasce folle governo Pd-M5s : Roma, 28 apr. , askanews, Se dovesse nascere un governo Pd-M5s sarebbero in 'migliaia' a scendere in piazza e la Lega è pronta a 'mobilitare milioni di italiani'. Lo dice il segretario della Lega ...