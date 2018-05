Se Genova diventa la Barcellona d' Italia

Genova ospiterà la Coppa del mondo di vela : 'E' un sogno diventato realtà' : 'Il nostro desiderio era quello di coinvolgere tutta l'Italia in questa manifestazione e non solo il mondo della vela ', ha spiegato il presidente della Federazione italiana vela , Francesco Ettorre, durante la conferenza stampa nella Sala Giunta del Coni a Roma. 'E' un sogno diventato realta', e' ...

Genova - le baracche rom diventano un orto urbano : Continua la guerra condotta dal Comune di Genova contro l'illegalità e l'incuria. Se serve, anche con le ruspe. Sulle alture del quartiere di Cornigliano, nei pressi della collina degli Erzelli, è stata sgomberata una baraccopoli abusiva composta da 17 casupole in legno. Un dormitorio totalmente privo di allacci fognari e servizi igienici, occupato da alcune famiglie rom.Una volta bonificata grazie all'intervento dei mezzi delle municipalizzate ...

Il Teatro di Genova diventa nazionale - cartellone da record : ... che nei 6 appuntamenti della passata stagione ha fatto registrare oltre 3000 presenze, , incontri attorno agli spettacoli, matinée per le scuole, spettacoli per famiglie, progetti specifici per i ...