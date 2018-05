SCUOLA Contratto Lega-M5s | 540 parole senza una proposta operativa

Pensioni e SCUOLA - contratto M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio : Il contratto di governo M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio, ma per il sindacato Anief non basta: docenti e Ata svolgono lavori usuranti. La novità è inserita a pagina 26 del contratto di ...

Contratto di governo - temi trattati : anche la SCUOLA nel mirino - no uscita Euro : Gettate le basi formali per il governo Lega-5 Stelle, dopo la stesura del Contratto di governo, realizzato rifacendosi al sistema tedesco. In esso è contenuto il programma congiunto degli impegni per il futuro dei leader dei due partiti che hanno ottenuto i migliori risultati alle elezioni dello scorso 4 marzo. I temi del Contratto stilato Nel Contratto di governo stilato dai leghisti e i pentastellati è stata messa da parte l'uscita ...

Sgarbi : 'Capitolo cultura del contratto? Vergognoso. Tornino a SCUOLA' : "Ho letto il capitolo che riguarda la cultura: è di un'ignoranza imperdonabile. Queste persone dovrebbero vergognarsi. Tornino a scuola. Leggano Foscolo e De Sanctis". A parlare è Vittorio Sgarbi - in ...

Il testo del nuovo Ccnl 2016/2019 è operativo. Oltre gli stipendi, i dettagli mostrano l'opera distruttiva del sindacalismo scolastico.

Gli sherpa M5s-Pd ragionano sul contratto. Di Maio pronto anche a rinunciare all'abolizione totale del Jobs Act e della Buona SCUOLA : La testa M5s non è al Friuli Venezia Giulia. Luigi Di Maio non ci ha messo piede nel giorno di chiusura della campagna elettorale, non vede il successo e non può alzare i toni contro Debora Serracchiani essendo il governatore uscente del Pd. Il cortocircuito sarebbe totale poiché in queste ore il capo politico grillino pensa solo al "contratto" di governo da siglare proprio con i dem. Un contratto che potrebbe essere ...

SCUOLA - contratto : a maggio gli arretrati - a giugno gli aumenti : ... che dovrebbero ricevere un aumento mensile lordo di 350 euro da qui al 2020 ma sono ancora in attesa dell'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia che, con tutta probabilità, sarà il nuovo ...

Contratto SCUOLA 2018 - cosa cambia. Sì agli aumenti - merito tabù - : Che cosa resta della legge della Buona scuola nel Contratto siglato ieri per il personale dell'istruzione e della ricerca? Poco. Soprattutto non resta la valorizzazione del merito come era stata ...

