Scompenso cardiaco | alla Cattolica di Campobasso i migliori esperti al mondo

Successo per prima tappa ‘I love life’ su Scompenso cardiaco : Milano, 12 mag. (AdnKronos Salute) – “Grande Successo” a Torino per la prima tappa del tour parte della campagna di Novartis ‘I love life’ sullo scompenso cardiaco. “Sono moltissimi”, informa una nota, i cittadini che si sono recati in piazza San Carlo per partecipare all’iniziativa. Il gruppo di artisti ‘Percussioni industriali’ ha suonato al ritmo del battito del cuore, mentre alcune ...

Scompenso cardiaco - seconda causa di morte in Italia : i sintomi e come evitarlo : L'uomo deve la sua vita ad un cuore che batte. Un'immagine "metaforica" che è spesso oggetto di rappresentazioni artistiche di vario genere, ma che è anche e soprattutto la base fisiologica della vita umana e non solo. Le cose diventano maledettamente più difficili quando la sua funzionalità non è ottimale e accade, come in questi giorni, che vengano rivelati degli studi che confermano quest'aspetto. A Catania, in occasione di un incontro ...

Salute : lo Scompenso cardiaco è la seconda causa di morte in Italia : Lo scompenso cardiaco, la seconda causa di morte in Italia, condizione nella quale il cuore non riesce a pompare in modo soddisfacente il sangue nel resto dell’organismo, colpisce oggi oltre 15 milioni di persone in Europa, 1 milione in Italia e oltre 70mila cittadini in Sicilia. E’ stato ribadito oggi a Catania durante un incontro organizzato dalla associazione Italiana scompensati cardiaci. Il convegno promosso da Aisc con il ...

Scompenso cardiaco - Aisc : “Completare centri in Sicilia” : Catania, 12 mag. (AdnKronos Salute) – “Costituire uno stimolo ulteriore per finalizzare l’importante lavoro portato avanti dalla Regione Siciliana per completare l’apertura dei centri regionali, dedicati allo Scompenso cardiaco (Trapani e Agrigento sono le realtà che hanno bisogno di una maggiore accelerazione), e rendere possibile l’accesso alle cure in tutte le Unità operative di Medicina e Cardiologia delle ...

Scompenso cardiaco seconda causa di morte in Italia : Catania, 12 mag. (AdnKronos Salute) – Lo Scompenso cardiaco, seconda causa di morte in Italia, condizione in cui il cuore non riesce a pompare bene il sangue nel resto dell’organismo, colpisce oggi oltre 15 milioni di persone in Europa, un milione in Italia e oltre 70 mila cittadini in Sicilia. E’ stato ricordato oggi a Catania durante un incontro organizzato dall’Aisc, Associazione Italiana scompensati cardiaci. Il ...

Scompenso cardiaco - telemedicina contro riospedalizzazioni : Catania, 12 mag. (AdnKronos Salute) – “Nella mia trentennale esperienza professionale ho avuto modo di prendermi cura di molti pazienti con Scompenso cardiaco e una cosa che ho spesso pensato è che servisse un impegno collettivo maggiore per consentire a tali pazienti di avere una buona qualità di vita quotidiana, senza dover rincorrere a frequenti riospedalizzazioni”. E’ la riflessione di Salvatore Di Somma, professore ...

“Spesso agisce nell’ombra”. Scompenso cardiaco - nemico temibile e subdolo del cuore. L’importanza della prevenzione : come informarsi : Gli esperti lo descrivono così: una porta che si apre davanti a una scalinata. Scenderne i gradini significa avvicinarsi all’abisso. E’ questa l’immagine usata per raccontare la parabola dello Scompenso cardiaco, nemico temibile e subdolo del cuore perché spesso agisce nell’ombra, pronto a punire chi abbassa la guardia. Poco conosciuto, sottovalutato, sottodiagnosticato, nonostante sia la seconda causa di morte in Italia ...

Scompenso cardiaco - al via campagna ‘I love life’ : Milano, 24 apr. (AdnKronos Salute) – Gli esperti lo descrivono così: una porta che si apre davanti a una scalinata. Scenderne i gradini significa avvicinarsi all’abisso. E’ questa l’immagine usata per raccontare la parabola dello Scompenso cardiaco, nemico temibile e subdolo del cuore perché spesso agisce nell’ombra, pronto a punire chi abbassa la guardia. Poco conosciuto, sottovalutato, sottodiagnosticato, ...