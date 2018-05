Scivola in fondo al mercato A S Roma

Scivola in fondo al mercato Sl Green Realty : In forte ribasso Sl Green Realty , che mostra un disastroso -2,16%. Lo scenario su base settimanale di Sl Green Realty rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . ...

Scivola in fondo al mercato Evraz : A picco Evraz , che presenta un pessimo -2,71%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Evraz rispetto all'indice, evidenziando la concreta ...

Scivola in fondo al mercato Safilo : Aggressivo avvitamento per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in perdita del 3,18% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale,...

Scivola in fondo al mercato Burberry : In forte ribasso la maison del lusso inglese , che mostra un disastroso -7,54%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Scivola in fondo al mercato Croda International : In forte ribasso Croda International , che mostra un disastroso -3,88%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...