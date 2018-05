Scandalo pedofilia nella Chiesa | si dimettono in blocco tutti i vescovi del Cile

Dimissioni in blocco dei vescovi cileni dopo lo Scandalo pedofilia : "Vogliamo comunicare che tutti noi vescovi presenti a Roma, per iscritto, abbiamo rimesso i nostri incarichi nelle mani del Santo Padre, affinché decida lui liberamente per ciascuno". Lo fanno sapere i vescovi cileni al termine degli incontri avuti con papa Francesco in Vaticano dopo la crisi della Chiesa cilena per lo scandalo pedofilia."Ci mettiamo in cammino - continuano i vescovi cileni -, sapendo che questi giorni di dialogo onesto ...

Pedofilia - Scandalo in Vaticano. Arrestato ex addetto Nunziatura : È stato Arrestato questa mattina, per pedopornografia, su mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del Tribunale del Vaticano, monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington Segui su affaritaliani.it

