Santo Domingo | trovato morto un bresciano | arrestata l’ex moglie

Italiano ucciso a Santo Domingo : arrestate la ex moglie e la nipote : Per l'omicidio di Vittorio Giuzzi , l'ex camionista bresciano massacrato nella notte fra il 31 gennaio e il 1 febbraio nella sua casa di Batista, nella Repubblica Dominicana , è stata arrestata e ora ...

Rimesse : da Parma inviati 45 milioni. India e Senegal in testa - tracollo anomalo per Nigeria e Santo Domingo : Lavorare all'estero e inviare i soldi ai famigliari rimasti a casa: sono le ' Rimesse degli immigrati'. Per chi è arrivato da Asia, Africa ed Est Europa l'estero è , anche, la provincia di Parma : da ...

“L’amore fa bene”. Chiabotto da infarto. L’ex miss Italia - innamoratissima del nuovo fidanzato - vola a Santo Domingo insieme alla sorella Serena e si mostra così : nuovo fidanzato e nuova vita per Cristina Chiabotto. Dopo essere stata pizzicata in atteggiamenti intimi a Portofino con il manager Marco Roscio, L’ex miss Italia vola nella Repubblica Dominicana con la sorella Serena per una vacanza di relax e mare. Sui social le sue forme mozzafiato in bikini hanno conquistato i follower. Non ci sono foto sul suo profilo con il nuovo amore, il manager Marco Roscio, con cui è stata paparazzata da Chi a ...