Samsung Galaxy S9 è in “Offerta smart” da Essulunga | fino al 30 maggio a 549 euro

Personalizziamo al massimo i Samsung Galaxy : tutte le dritte su Negozio Temi : Spunta in questi giorni una novità molto interessante per coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy, considerando il fatto che il produttore coreano ha presentato ufficialmente Negozio Temi. Ufficialmente, il nome del progetto è Samsung Themes, con cui potremo andare incontro ad una lunga serie di soluzioni per tutti coloro che desiderano personalizzare al massimo il proprio smarthpone. Insomma, dopo la selezione dei modelli destinati a ...

Sembra che Samsung sia riuscita a risolvere rapidamente i problemi legati all'aggiornamento a Oreo per Galaxy S7 e S7 edge, tanto che oggi il roll out è ripreso regolarmente.

In ripresa l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : problemi risolti : Molto breve l'interruzione che ha interessato l'aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, ripreso dopo appena due giorni dalla notizia della sospensione per l'incombere di alcuni problemi di riavvio (gli stessi che avevano interessato a tempo debito anche i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, per cui i tempi di rilancio furono certamente più lunghi). Il produttore sudcoreano aveva iniziato a dipanare l'upgrade a partire dal Regno Unito, ...

Sono in arrivo degli Aggiornamenti software per Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy A6. Quanto al primo, l'update introduce le patch di sicurezza di aprile e porta delle ottimizzazioni per la modalità Ritratto nella fotocamera. Per Galaxy A6 si tratta, invece, di un avvistamento: nel database di SamMobile è presente il firmware del modello indiano con le patch di sicurezza di maggio.

Svolta con il design del Samsung Galaxy S10 : differenze sostanziali rispetto all’S9? : Il 2019 potrebbe regalarci diverse novità tra gli smartphone di fascia alta Android, soprattutto per quanto riguarda un device già da oggi molto atteso come il cosiddetto Samsung Galaxy S10. A poche settimane dalla commercializzazione definitiva dei Galaxy S9 ed S9 Plus, infatti, in molti si stanno chiedendo quali saranno i piani del produttore coreano per continuare ad essere il produttore più popolare. Quello insomma in grado di fare la ...

Quando Arriva Android 9.0 Per I Samsung Galaxy? : Quando sarà rilasciato l’aggiornamento ad Android 9.0 per i Samsung Galaxy? Ecco qualche ipotesi sui tempi di rilascio di Android 9.0 per gli smartphone Galaxy di Samsung. Quando Arriva Android 9.0 per Galaxy S9, S9+, Galaxy S8, S8+ e gli altri? Tempi di rilascio di Android 9.0 per smartphone Samsung Galaxy Oggi voglio dedicare un articolo a tutti i […]

Oggi nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 3 Zoom e Nokia 7 Plus. Allora voi siete un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

ASUS ZenFone 5 e Samsung Galaxy A8 (2018) passano dalle mani degli esperti di DxOMark, che ne hanno analizzato il comparto fotografico: scopriamo come se la sono cavata lato foto e video.

Bixby 2.0, la prossima major release dell'assistente digitale di Samsung, garantirà tempi di risposta più rapidi sul prossimo Galaxy Note 9. Bixby 2.0, accanto a nuove feature di assistenza vocale, introdurrà processi linguistici migliorati sotto il profilo della naturalezza, una più elevata capacità di resistere ai rumori (senza essere quindi indotto in errore) e tempi di risposta più rapidi.

Galaxy X - lo smartphone pieghevole di Samsung avrà tre schermi? : Le indiscrezioni intorno al nuovo smartphone pieghevole di Samsung si rincorrono da tempo, dopo la conferma ufficiale dell’azienda di essere al lavoro sul dispositivo. Adesso, un report pubblicato dalla testata sudcoreana The Bell si spinge oltre, abbozzando quale potrebbe essere il design del Galaxy X – questo sarebbe il nome dello smartphone – oltre alla sua data di uscita presunta. Secondo il sito specializzato asiatico, dovremo ...

Potrebbero essere presto lanciati sul mercato due nuovi tablet di Samsung e un misterioso smartphone HTC con tecnologia blockchain. Ecco le ultime indiscrezioni

Più vicino che mai il Samsung Galaxy Note 9 : c’entrano Galaxy X e S10 : Più vicino che mai il Samsung Galaxy Note 9, anche per quel che riguarda la commercializzazione. Se finora gli esponenti costitutivi della serie sono stati dati alla luce tra la fine del mese di agosto e l'inizio di quello di settembre, come ormai tradizione ci aveva abituato, nel corso del 2018 potremmo assistere ad un improvviso cambio di rotta, che cela alle sue spalle un piano preciso. Quanto consistente sarà l'anticipo di cui vi stiamo ...

Samsung Galaxy J6 compare in render ufficiali che non lasciano nulla all’immaginazione : Quest'oggi, ad appena un giorno di distanza dalla diffusione delle prime immagini leaked del nuovo Samsung Galaxy J6, sono trapelati numerosi render ufficiali del nuovo dispositivo di fascia medio-bassa del colosso sudcoreano. I render provengono dal rivenditore olandese Belsimpel e mostrano Galaxy J6 in diverse colorazioni. Vediamo insieme il nuovo Samsung Galaxy J6. L'articolo Samsung Galaxy J6 compare in render ufficiali che non lasciano ...