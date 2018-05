Salvini strappa con Berlusconi | ' Io il premier migliore'

MATTARELLA CONVOCA FICO AL QUIRINALE/ Governo M5s-Pd? Salvini avverte : "La gente strappa scheda elettorale..." : MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO alle 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo , Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:03:00 GMT)

Eppure non strappa - neanche su Dell'Utri : Salvini furioso con Berlusconi - ma ancora non compie il passo formale per il pre-incarico... : La rottura è quasi irreparabile. Ma a sera quel 'quasi' è ancora lì a disturbare ogni conclusione definitiva. Al Salone del Mobile di Milano, Matteo Salvini non compie un passo senza sputare veleno sull'alleato Silvio Berlusconi. Ma ancora oggi non c'è quel passo definitivo che potrebbe (condizionale d'obbligo) fruttargli un pre-incarico di governo, non c'è quel passo formale pubblico, della serie 'mollo ...