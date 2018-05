Salvini | “Né io né Di Maio premier” Ok a un grillino | ma di alto profilo 

Vertice Salvini-Di Maio. Il leader M5S : “Nel contratto carcere per evasori e taglio pensioni d’oro” : È in corso l’incontro tra il capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini. «È il momento di capire se vogliamo andar fino in fondo. Il M5s c’è» dice Luigi Di Maio....

GOVERNO M5S-LEGA : OK DI BERLUSCONI/ Forza Italia a Di Maio e Salvini : “Nessun veto - ma non voteremo fiducia” : GOVERNO, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con BERLUSCONI. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:12:00 GMT)

DI MAIO - “NESSUN VETO SU BERLUSCONI. DIALOGO CON Salvini”/ Giorgetti ‘prepara’ Governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di MAIO e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:55:00 GMT)

Salvini : «Governo “neutrale”? Presa in giro». Rischio astensione col voto a luglio | : Il leader leghista rifiuta l’esecutivo proposto da Mattarella. Per Di Maio il 22 luglio potrebbe essere una data possibile per votare e che si ricandiderà

Renzi - No a M5S : “Di Maio? Faccia Governo con Salvini”/ Replica su Facebook “Nel Pd comanda lui si pentiranno" : Renzi chiude al M5S: “Fiducia a Di Maio? Mai. Faccia Governo con Salvini”. La Replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: “Ego smisurato”. Le ultime notizie sullo stallo politico(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:49:00 GMT)

Governo M5s-Pd - Salvini : “Pronti a scendere in piazza”/ Abbraccio con Berlusconi : “Nessuno ci dividerà” : Governo M5s-Pd, Renzi verso il no: l'ex segretario propenso a rifiutare ogni tipo di trattativa. Intanto nel centrodestra Salvini continua a lanciare frecciate a Berlusconi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Trieste - l’abbraccio tra Berlusconi e Salvini : “Nessuno ci dividerà - diamo schiaffo al M5S” : Dopo aver chiuso separatamente la campagna elettorale per le regionali del Friuli-Venezia Giulia, in tarda serata il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e quello della Lega, Matteo Salvini, si sono incontrati all'Harry's Bar di Trieste. Abbracci e sorrisi per dire "siamo ancora uniti".Continua a leggere

Governo - Salvini : “Non tradisco Berlusconi”. Poi attacca l’alleanza Pd-M5s : “Nessuna credibilità” : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. L'articolo ...

L’ultimatum di Di Maio : “Nessun terzo nome - Salvini ha ancora 24 ore per rompere con Berlusconi” : Nessun terzo nome. Meno che mai l’incarico pieno al leghista Giancarlo Giorgetti, tesi che circolava ieri veicolata dalla Lega, dando per fatto l’accordo con il M5S, più che altro per sedare l’imbizzarrito alleato Silvio Berlusconi. ...

Matteo Salvini : “Nessuna intesa col PD. Possibilità concreta di governo con M5S” : Nel giorno del nuovo vertice del centrodestra voluto da Silvio Berlusconi, il leader della Lega Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera in cui, tra le altre cose, ha spiegato che non c’è alcuna Possibilità di provare a fare un accordo col Partito Democratico per la formazione del nuovo governo, anche se da Silvio Berlusconi era arriva qualche apertura.Salvini è categorico:Ho visto che anche Renato Brunetta continua a ...

Governo - Martina : “Con il M5s è difficile - con Salvini è impossibile”. Sposetti : “Nessun metodo - solo amichetti di Renzi” : Ascolteremo Mattarella, ma un Governo con i Cinquestelle è “un percorso difficile” e un dialogo con Salvini e la destra è impossibile. La linea del reggente del Pd Maurizio Martina sembra quella di un trapezista che cammina sul filo teso, bisogna capire ancora con o senza rete per il partito. A ventiquattro ore dall’inizio delle consultazioni che si concluderanno giovedì pomeriggio, il Partito democratico si adegua al resto del ...