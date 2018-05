Salvini | Governo | tanti punti in comune con M5S

Monza - Matteo Salvini a casa di Sergio Bramini : «Un ruolo nel governo per lui» : Dopo Luigi Di Maio giovedì 17 maggio, anche Matteo Salvini è arrivato a casa di Sergio Bramini, a Sant'Albino di Monza, dove vive l'imprenditore "fallito a causa dello Stato" diventato un caso nelle ...

CONTRATTO DI GOVERNO M5S-LEGA : VOTO ONLINE SU ROUSSEAU/ Di Maio - “se ok firmo con Salvini” : GOVERNO, il CONTRATTO M5S-LEGA: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. VOTO ONLINE su ROUSSEAU(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:25:00 GMT)

Governo - Salvini : 'Né io né Di Maio premier' : Nè Luigi Di Maio nè Matteo Salvini saranno a capo del futuro Governo gialloverde. Ad affermarlo è lo stesso leader della Lega ad Aosta che poi ha sottolineato: "Per me sarebbe stato un onore, ma i ...

Governo - ultima curva. Salvini : 'Né io né Di Maio nella rosa dei premier' : Così il leader della Lega che si è detto 'orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto' coni 5 Stelle, ma lunedì 'o si chiude oppure la parola tornerà al presidente Mattarella' -

Governo : la trattativa Di Maio-Salvini pende dalla parte della Lega : 08:20 - Nelle trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del Governo, il Movimento ha provato a togliere il limite dei due anni al reddito di cittadinanza, ma alla fine ha prevalso la linea leghista, con i grillini che hanno perso, così come hanno perso sul fronte della Tav, per la quale non è più prevista la chiusura, come invece sembrava in un primo momento. Inoltre, come denunciato da Mara Carfagna di Forza Italia, per ...

Matteo Salvini vola ad Aosta : sul governo M5s-Lega è meno ottimista : 'Ciao Amici, si parte direzione Aosta. Si vede tanto che negli ultimi giorni sto dormendo molto poco??? Sto lavorando per voi, giuro che ce la metto tutta'. Così, ieri, il leader leghista Matteo ...

Governo M5S-Lega : la trattativa Di Maio-Salvini si blocca sul premier [LIVE] : Dopo l'annuncio della fine del tavolo tecnico tra M5S e Lega, la sensazione era che il Governo del cambiamento fosse vicino a prendere vita. Nella giornata di ieri, a partire dalle 9 fino alle 13:30, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti alla Camera per provare a sciogliere gli ultimi nodi, dando il via all'esecutivo tra grillini e leghisti. Tra i principali problemi da risolvere resta quello del premier che dovrà sedersi a Palazzo ...

Governo - ora Salvini teme il «trappolone». Il bivio del Quirinale : Incerto il nodo Economia, rivendicato anche dai Cinque Stelle. Resta assai citato il nome del vice di Salvini Giancarlo Giorgetti, mentre per o Sviluppo economico è in posizione Armando Siri. Per il ...

Governo Lega-M5S - Salvini : «Né io né Di Maio premier». Stretta finale - lunedì parola al Quirinale : «Sono stati sciolti tutti i nodi» sul contratto e «nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier». Lo ha annunciato Luigi Di Maio dopo il faccia a faccia di oggi...

CONTRATTO GOVERNO M5S-LEGA - ULTIMATUM DI Salvini/ No Di Maio premier - Centinaio : "Ministero Interno a noi" : GOVERNO, ultime notizie live: CONTRATTO M5S-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra SALVINI e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 00:02:00 GMT)

