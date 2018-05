Salvini dice no a Di Maio premier | M5S punta su un prof

Governo - Milly Carlucci : “Intesa Di Maio- Salvini ? Lo dice l’oroscopo : cancro e pesci. Vanno d’accordo” : Per capire come andrà a finire tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nell’eventuale prossimo Governo , Milly Carlucci , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ricorre alle stelle: “Di Maio è del cancro , Salvini dei pesci. L’unione tra i due è positiva: il segno dei pesci è stimolato dalle proposte del cancro ”. L'articolo Governo , Milly Carlucci : “Intesa Di Maio-Salvini? Lo dice l’oroscopo: cancro e pesci. ...

' Salvini si è illuso - ora torni al centrodestra' - dice Rampelli : Roma. Ci pensa un po', Fabio Rampelli , prima di rispondere. Come a voler calibrare bene le parole da utilizzare. Poi, però, il suo pensiero lo sintetizza comunque in modo istintivo. Ed è quasi con un ...

Quando M5S diceva “Mai con la Lega” e “ Salvini fa più schifo di Renzi e Berlusconi messi insieme” : L'accordo di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra ormai essere in dirittura d'arrivo. Ma quante volte i pentastellati, Di Maio e Fico in testa, nel corso degli anni hanno dichiarato: "Mai con la Lega"? Molte, moltissime. Ecco una breve carrellata di dichiarazioni ormai contraddette dai fatti.Continua a leggere

Di Maio dice no a Salvini : “Si voti il 24 giugno - Lega ha avuto la sua occasione” : Il Movimento 5 Stelle dirà di no all'offerta di Salvini di costituire un governo fino a dice mbre e tornerà a chiedere a Mattarella di votare il 24 giugno , assieme alle amministrative.Continua a leggere

Salvini : "Al governo M5S e Centrodestra fino a dicembre" : Matteo Salvini è intervenuto oggi in conferenza a Milano e ha parlato della situazione di stallo in cui si trova il Paese oggi, confermando la sua disponibilità a un governo di scopo tra Centrodestra e MoVimento 5 Stelle fino a dicembre per portare a termine le riforme più importanti, inclusa quella delle legge elettorale, e poi tornare al voto. I suoi "no" categorici sono per un qualsiasi coinvolgimento di Matteo Renzi e per un governo ...