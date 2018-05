Saluto soprattutto un grande italiano

ilgiornale

(Di venerdì 18 maggio 2018) Mi piace pensare, in fondo lo spero, che domenica alle 17 non venga scritta la parola fine. Perché negli occhi di Gianluigi Buffon leggo ancora voglia di calcio. Che sia di campo, panchina o scrivania non lo so, eppure in quello sguardo c'è brama di pallone vero, non di quei tanti cimiteri India, Cina, Arabia, America, Australia - dove i vecchi elefanti diventano ancora più ricchi facendo finta di giocare come pensionati globe trotter. Di erba autentica invece, a difendere i pali magari in Premier: fosse un tarocco, allora meglio chiudere qua.In ogni caso, da domani, non sarà più come prima, anche se noi juventini di portieri eccezionali ne abbiamo avuti davvero tanti: Dino Zoff, a cui tutto sembrava facile, anche i miracoli, Tarzan Tacconi, che dopo il friulano ha riportato la follia, Angelo Peruzzi, guardiano dell'ultima Champions. Sciagurato il solo Van Der Saar che, via da Torino, ...