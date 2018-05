Salute | ricercatori fanno ‘danzare’ le cellule del cuore in provetta

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) Grazie a un supporto in grafene che riesce a modulare la luce, un gruppo didella University of California e’ riuscita a far muovere a comandocardiache sviluppate in. La nuova tecnica, descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Science in Advance, e’ stata messa a punto da un gruppo di lavoro guidato da Alex Savchenko, PhD, ricercatore nel Dipartimento di Pediatria della UC San Diego School of Medicine e Sanford Consortium for Regenerative Medicine. Lesono cresciute su un materiale chiamato grafene, che converte la luce in elettricita’, fornendo unambiente piu’ realistico rispetto ai piatti di laboratorio standard in plastica o vetro. La nuova tecnica potrebbe essere impiegata per una serie di applicazioni cliniche e di ricerca, tra cui: test di farmaci terapeutici in sistemi biologicamente rilevanti, sviluppo di ...