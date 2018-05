Salute | l’isolamento sociale cronico rende più paurosi

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) L’isolamentodebilita la: porta a essere piùe sensibili, a causa di una sostanza chimica che viene prodotta proprio quando ci isoliamo. Lo rivela uno studio del California Institute of Technology, pubblicato su Cell. I ricercatori, in uno studio condotto sui topi, hanno dimostrato che l’isolamentoprolungato porta a una vasta gamma di cambiamenti comportamentali. Tra questi, una maggiore aggressività verso sconosciuti, una paura persistente e un’ipersensibilità a stimoli minacciosi. Per esempio, quando sono davanti a una minaccia, i topi socialmente isolati rimangono di sasso sul posto per molto tempo (anche quando la minaccia è passata). I ricercatori si sono messi a caccia della tachinina, una sostanza emessa dai neuroni che svolge un ruolo nel promuovere l’aggressione in caso di isolamentoe che era stata ...