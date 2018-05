Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

Caso Favoloso - Selvaggia Lucarelli ospite di Sabato Italiano e Domenica In : Se la settimana è iniziata all'insegna del mistero di cosa aveva scritto sulla maglietta Luigi Favoloso, successivamente espulso dalla casa del Grande Fratello proprio per quella scritta ritenuta dalla produzione fortemente offensiva (e mai andata in onda perché indossata intorno alle 4 del mattino, quando la diretta non è disponibile al pubblico), si concluderà con il commento di colei che sembra essere stata la diretta destinataria di ...

Santarcangelo : Sabato e domenica "Balconi fioriti" : Per due giorni a Santarcangelo tutto parlerà il linguaggio dei fiori attraverso mostre, incontri, laboratori e spettacoli per festeggiare un compleanno speciale, quello dei trent'anni. Lo spazio ...

Contratto di governo M5s-Lega : via al referendum online - Sabato e domenica il voto dei militanti nelle piazze : ... , la riduzione della pressione fiscale con l'introduzione di una flat tax che rispetti il criterio della progressività, il taglio dei costi della politica la cyber security, ma soprattutto ...

“Il cielo di Roma-Il cielo del Lazio” : l’attesa manifestazione torna da Sabato 19 a domenica 27 maggio : Con un ricco e ampliato programma di eventi, torna da sabato 19 maggio a domenica 27 maggio nei Parchi del Lazio l’attesa manifestazione “Il cielo di Roma – Il cielo del Lazio”, dedicata alla scoperta dell’astronomia, della scienza e della natura. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è organizzata dalla Regione Lazio, dal Parco dell’Appia Antica, dal Parco dei Castelli Romani e dall’ente regionale Roma Natura. Tra i soggetti ...

Poste Italiane Consegna Pacchi Di Sabato E Domenica : Ecommerce Poste Italiane: consegne anche il Sabato e Domenica. Poste Italiane consegnerà Pacchi Sabato, Domenica e di sera. Consegne Poste Italiane: presto Pacchi anche fino a sera e nel weekend! Poste Italiane: consegne fino a sera e nel weekend Poste Italiane Consegna Pacchi la sera, il Sabato, la Domenica e nel weekend Rivoluzione storica per le Poste […]

Serie A - Sabato alle 15 la festa scudetto Juve. Genoa-Torino domenica alle 15 : L'ufficialità dello scudetto alla Juve e l'assenza di obiettivi di classifica per Genoa e Torino porta allo spostamento orario di due gare. Juve-Verona si giocherà sabato 19 maggio alle ore 15 , ...

Rivoluzione Poste - consegne Sabato e domenica e la sera : Poste Italiane schiera l'esercito dei 30mila portalettere per la sfida dell'e-commerce. 'Cambia tutto': consegneranno anche i pacchi, tutti i giorni e fino a sera, anche sabato e domenica. Ed arrivano ...

Allerta Meteo - weekend della Festa della Mamma con forte maltempo tra l’instabilità temporalesca di Sabato e la perturbazione atlantica di Domenica : 1/28 ...

Paolo Fox/ Oroscopo del weekend 12-13 maggio - Sabato e domenica : Gemelli importanti emozioni in arrivo! : Oroscopo del weekend di Paolo Fox: analisi segno per segno. Grande rivalsa per il Leone, Vergine un po' indeciso, Sagittario altrettanto, Capricorno ferite ancora aperte.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:13:00 GMT)

Figc - “progetto rete!” : Sabato e domenica fase finale a Coverciano : Il calcio come catalizzatore sociale. È questo il principio da cui nasce e attraverso il quale si sviluppa il Progetto Rete!, promosso dalla Figc e dal Settore Giovanile e Scolastico con il sostegno di Eni e Puma. Dal 2015, l’iniziativa, che si rivolge ai minori stranieri non accompagnati residenti nei centri SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) italiani, non ha cambiato formula e spirito: un torneo per favorire ...