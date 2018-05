Sabato 19 maggio | alle ore 16 | la Victoria Cross saluta i suoi tifosi

ROMA - Sabato 19 maggio torna La Notte dei Musei : ... istituzioni italiane e straniere, altri siti espositivi e culturali - che aprono eccezionalmente al pubblico le proprie sedi dalle 20 fino alle 2 di Notte , ultimo ingresso all'1, con spettacoli, ...

Il Segreto - Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo : anticipazioni trame da lunedì 21 a Sabato 26 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 21 maggio a sabato 26 maggio, sempre alle 16.25 tranne sabato, quando l’appuntamento è per le 15.00: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Saul e Julieta di nuovo insieme Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Piano city Milano 2018 : i principali appuntamenti di Sabato 19 maggio 2018 : Dopo l’inaugurazione con Aziza Mustafa Zadeh, Piano city Milano riprende sabato 19 maggio con il sorgere del sole: alle 5, ai Bagni Misteriosi, Andrea Vizzini si esibisce in Pianolink Silent Wifi Concert: musiche di Bach, Beethoven, Satie, Chopin, Liszt e Debussy in un concerto per Pianoforte silenzioso su una pedana galleggiante. Un’esperienza di totale coinvolgimento dove la musica arriva alle orecchie del pubblico tramite cuffie ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di Sabato 19 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Settima giornata di sfide a Roma, dove andranno in scena le semifinali degli Internazionali d’Italia di tennis: anche domani i match su entrambi i campi inizieranno alle ore 12.00. Le sfide del torneo maschile saranno visibili in tv su TV8 e su Sky Sport, mentre lo streaming sarà assicurato dalla piattaforma Sky Go, invece gli incontri del torneo femminile saranno proposti in tv su Supertennis, mentre lo streaming sarà assicurato attraverso il ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Sabato 19 e lunedì 21 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 19 e lunedì 21 maggio 2018: Dopo la dura discussione con Saul, Donna Francisca ha un ictus e deve essere subito condotta in ospedale. Raimundo, prima di accompagnare la Montenegro, ordina a Saul e Prudencio Ortega di occuparsi della Villa. Saul però si sente responsabile di quanto è successo alla sua benefattrice e non trova pace… Carmelo e Severo, non appena vengono a sapere del malore di ...

Sabato 26 maggio “Vengo anch’io” : la camminata della salute promossa dall’ATS e dagli Ospedali pubblici di Milano : Molto più di una semplice “passeggiata di salute”, un prezioso appuntamento con la prevenzione, è quello che aspetta i cittadini milanesi il prossimo 26 maggio, con “Vengo anch’io – camminata della salute”. Un evento dedicato all’attività fisica all’aria aperta, lungo un percorso di 3 km sul Naviglio della Martesana, ma anche e soprattutto l’occasione in cui incontrare gli Ospedali pubblici di Milano Pini-CTO, Niguarda, Sacco-Fatebenefratelli, ...

Beautiful e Una Vita : le soap sospese Sabato 19 maggio : Beautiful e Una Vita non vanno in onda: le due soap saltano sabato 19 maggio sabato 19 maggio non andranno in onda le puntate di Beautiful e Una Vita. Le due note soap vengono sospese solo per questa giornata. Invece, per quanto riguarda Il Segreto, tutto resta invariato. Ma perché non assisteremo alle vicende legate […] L'articolo Beautiful e Una Vita: le soap sospese sabato 19 maggio proviene da Gossip e Tv.

MotoGP - GP Francia 2018 : qualifiche (Sabato 19 maggio). Orario e come vederle in tv. Il programma completo : Sabato 19 maggio andranno in scena le qualifiche del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Ci attendiamo una sfida serrata tra i grandi centauri della top class a caccia della pole. Il favorito sarà, come sempre, Marc Marquez che, sulla Honda, anche qui vuol rafforzare il proprio primato in classifica generale. La pista di Le Mans è molto adatta alle caratteristiche della Yamaha e di conseguenza Maverick Vinales, Johann Zarco ...

Amici 2018 - anticipazioni Sabato 19 maggio : Lauren vince il ballo? Forse doppia eliminazione : Curiosi di scoprire tutte le anticipazioni di sabato 19 maggio? Amici 2018 si avvia alla conclusione ed è sicuramente tempo di bilanci, di capire chi e quanti saranno i finalisti prima di ipotizzare chi sarà il vincitore della 17esima edizione. Bisogna aspettare perché al Serale di Amici può succedere di tutto, dunque è meglio avere dati certi prima di fare ipotesi e creare false speranze in chi, per esempio, vorrebbe una finale a cinque con ...

Verissimo speciale matrimonio Harry e Meghan - Sabato 19 maggio alle 12 : 15 su Canale 5 : sabato 19 maggio 2018, a partire dalle ore 12.15, appuntamento speciale con Verissimo che in collaborazione con Tg5 segue il matrimonio reale tra Harry e Meghan.

Sabato 19 maggio palazzi comunali illuminati di viola per la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino : Il Comune di Venezia intende celebrare con questa iniziativa , che si ripete in 40 città italiane e in 50 Paesi del mondo, la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'...

“Il cielo di Roma-Il cielo del Lazio” : l’attesa manifestazione torna da Sabato 19 a domenica 27 maggio : Con un ricco e ampliato programma di eventi, torna da sabato 19 maggio a domenica 27 maggio nei Parchi del Lazio l’attesa manifestazione “Il cielo di Roma – Il cielo del Lazio”, dedicata alla scoperta dell’astronomia, della scienza e della natura. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è organizzata dalla Regione Lazio, dal Parco dell’Appia Antica, dal Parco dei Castelli Romani e dall’ente regionale Roma Natura. Tra i soggetti ...

Le previsioni meteo per domani - Sabato 19 maggio : Dove pioverà e dove no: che è la cosa che interessa davvero, ancora di più se è sabato The post Le previsioni meteo per domani, sabato 19 maggio appeared first on Il Post.

Gigi Buffon annuncia l’addio : ‘Sabato 18 maggio la mia ultima partita’ : “Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus”. Gigi Buffon conferma il suo addio, nella conferenza stampa all’Allianz Stadium che precede l’ultima giornata del campionato di Serie A 2017/2018. Buffon si ritira (forse) “Credo – ha aggiunto in lacrime – sia il modo migliore per finire questa grandissima avventura, con altre due vittorie. Avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da ...