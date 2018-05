S T Dupont | le penne e gli accendini extra lusso in mostra da Larusmiani

gqitalia

(Di venerdì 18 maggio 2018) Uova, pavoni, sagaci uomini-lupo. Quella in scena alla Concept Boutiquedi via Montenapoleano, a Milano, è un’esposizione da mille e una notte: i protagonisti sono gli accessori dicreati dall’Atelier Haute Création di S.T., azienda francese specializzata nel design d’eccellenza che ha deciso di collaborare con alcuni degli artisti del gioiello più abili del mondo per realizzare una serie disemplicemente indimenticabili. Ecco allora la collezione Peacock, un omaggio alla sfarzosità di sua maestà il pavone. Realizzata a mano in collaborazione con il maestro intagliatore Luis Alberto, questa scultura prodotta i 288 esemplari può vantare una coda in bronzo placcata in oro giallo e punteggiata da 43 lapislazzuli cabochon. L’occhio del pavone è un diamante, mentre l’accendino, in bronzo placcato in oro giallo, é dotato di ...