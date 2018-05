Russia | a Ulan Ude in volo l' elicottero per tutte le stagioni

Russia : la madre sta male - la figlia chiama l’ambulanza e si presenta un medico ubriaco : Il medico in evidente stato di ebbrezza prima avrebbe respinto le accuse, poi avrebbe ammesso di aver bevuto dicendo che non era un problema dato che non avrebbe dovuto guidare l’ambulanza . Per giustificarsi avrebbe anche detto che gli era morto un figlio.Continua a leggere

