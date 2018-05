Roma | Uomo investito | ricoverato in codice rosso

Roma - addio ad Anzalone - il "presidente gentiluomo" : portò Liedholm e Pruzzo : stato il presidente che ha costruito Trigoria. Ma anche colui che ha portato alla Roma Liedholm e Pruzzo o che ha detto a Giacomo Losi che non rientrava più nei piani del club. È morto nella notte ...

Roma - lite all'Ufficio Anagrafe : stacca un orecchio a morsi a un uomo/ Diverbio per la fila : indaga la polizia : Roma, lite all'Anagrafe: stacca un orecchio a morsi al rivale. La polizia indaga sulla vicenda in zona Portonaccio, in via San Romano, Diverbio nato per la fila(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:42:00 GMT)

Roma : Arrestato uomo ricercato dal 2010 : Roma – Alla fine si è raggiunto l’obiettivo. Ma non sono state affatto semplici le ricerche, da parte degli uomini del commissariato di Velletri, finalizzate ad individuare il cittadino romeno di 31 anni. Nei confronti dell’uomo infatti, che si trovava sul territorio nazionale privo di documenti d’identità e senza fissa dimora, pendeva un provvedimento di esecuzione di pena. tale provvedimento era stato emesso dalla ...

Roma : Infierisce contro uomo a terra - un arresto : Roma – Nel tardo pomeriggio di domenica una pattuglia del GSSU è stata allertata da alcuni turisti che denunciavano una rissa in corso in via dei Penitenzieri. Gli agenti hanno colto sul fatto un uomo che, con in mano un oggetto di legno appuntito, infieriva su un altro, giacente a terra tramortito e sanguinante. Alla vista degli operanti, l’aggressore ha iniziato a minacciarli esclamando “Vi ammazzo tutti”. Grazie ai ...

Roma - uomo trovato impiccato in un parco : Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Un 40enne eritreo è stato trovato impiccato con una corda di nylon questa mattina poco prima delle 9.00 in via Ponte delle Sette Miglia, all'interno di un parco in zona Romanina, alla periferia di Roma. Sul caso indaga la polizia.

Due italiani sono stati arrestati a Liverpool per tentato omicidio - sono accusati di aver aggredito un uomo prima di Liverpool-Roma : Due cittadini italiani di 25 e 26 anni sono stati arrestati dalla polizia britannica a Liverpool per aver aggredito un uomo di 53 anni prima della partita di martedì sera tra Roma e Liverpool. L’uomo aggredito, che secondo alcune testimonianze The post Due italiani sono stati arrestati a Liverpool per tentato omicidio, sono accusati di aver aggredito un uomo prima di Liverpool-Roma appeared first on Il Post.

Tariffe telefoniche e il 5% alle elezioni : Momo Salah - l’uomo che spaventa la Roma : «Ora ti saluto. Anzi no, ha segnato Momo Salah. Continuiamo a chiacchierare». Un po’ come Massimo Lopez nell’indimenticabile spot della Sip, in Egitto le telefonate si allungano grazie ai gol del bomber del Liverpool. La Vodafone ha infatti lanciato una clamorosa promozione per i suoi clienti nel paese nordafricano, che regala 11 minuti di chiamate a ogni rete del fuoriclasse. Che quest’anno ne ha già realizzate 41 e adesso, nella semifinale di ...

“Lo ha lanciato dal settimo piano per punire il figlio”. Roma - è choc. La polizia interviene subito e l’uomo dà anche in escandescenze. Poi ha spiegato tutto agli agenti - le sue parole sono agghiaccianti. È polemica per la decisione presa nei suoi confronti : La follia umana sembra non avere più limiti, ormai. E pensare che l’autore di questo folle gesto è un padre, quindi un uomo che dovrebbe dare sicurezza, esempio e educazione al figlio. Invece cosa ha fatto per punirlo? Ha lanciato Lilly, il piccolo Jack Russel del figlio, dal settimo piano del palazzo dove abitano per punirlo, e poi si è giustifica così con gli agenti giunti sul luogo: “Tutte ‘ste pagliacciate… È solo un ...

Ladispoli-Cerveteri - investito da treno in stazione/ Ultime notizie - morto un uomo : ritardi Roma-Civitavecchia : treno investe uomo in stazione Ladispoli-Cerveteri: Ultime notizie, è morta la persona ma è mistero su cause. Suicidio o fatalità? La terza tragedia sulla Roma-Civitavecchia in 2 settimane(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:47:00 GMT)

Roma - Schick segna dopo un anno : ora Di Francesco ha un uomo in più : Prima lo sfiora, poi, quando la maledizione del gol sembra allungarsi di un'altra settimana, Patrick Schick riesce a buttarla finalmente dentro. L'esultanza, dopo quasi un anno di distanza , l'ultimo ...

Roma - corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur/ Un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme : Roma, corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel parco delle Tre Fontane(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 09:07:00 GMT)