Roma | squadra a cena per l' addio al celibato di Lorenzo Pellegrini

Roma - la squadra a cena prima del Sassuolo. Canti - balli e tanto divertimento : TUTTI I VIDEO : Qualificazione in Champions League conquistata: la Roma può far festa. A pochi giorni dall'ultima sfida di campionato contro il Sassuolo, importante per il consolidamento del terzo posto in classifica,...

Inzaghi e Pellegrini ricevono il premio Beppe Viola. Il Romanista : 'La clausola? Non vuol dire che cambierò squadra' : L'allenatore della Lazio e il centrocampista della Roma sono tra le personalità del mondo dello sport e dell'informazione che nel pomeriggio hanno ottenuto il riconoscimento, dedicato al famoso ...

Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli LIVE - la squadra di Allegri può festeggiare lo scudetto : Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli LIVE, la squadra di Allegri può festeggiare lo scudetto – Si conclude la 37^ giornata del campionato di Serie A, si può decidere la corsa scudetto, in particolar modo la squadra di Massimiliano Allegri può festeggiare già stasera, ai bianconeri basta un punto. La squadra di Maurzio Sarri proverà a mettere i bastoni tra le ruote nella trasferta contro la Sampdoria. Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli ...

Roma - Di Francesco : 'Vittoria da grande squadra - ora contro la Juventus per vincere' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dichiara: 'Devo fare i complimenti al Cagliari per la prestazione, purtroppo sapevo che noi eravamo un po' al limite, specialmente con lo stato di ...

Roma - il rammarico di Baldissoni : “Liverpool squadra alla portata” : La Roma non è riuscita nell’impresa di conquistare la finale di Champions League, la squadra giallorossa è comunque uscita a testa altissima dalla competizione. Grande rammarico da parte del direttore generale Mauro Baldissoni ai microfoni di Sky Sport: “Ovviamente il rammarico c’è ancora, quando si arriva a giocarsi fino all’ultimo minuto una semifinale di Champions League bisogna giocarla pensando di poter arrivare meritando fino ...

Roma - Baldissoni : 'Occupiamoci degli errori della squadra - non di quelli dell'arbitro' : ... 'Nel post partita gli sarà scappata qualche parola colorita frutto della frustrazione del momento', ha detto Baldissoni intervistato a Sky Sport. Il dirigente, poi, ha precisato il pensiero del club:...

Roma - non solo De Rossi : la forza dei giallorossi è una squadra di capitani : Di capitano nella Roma ce ne sarà sempre e soltanto uno. Cinque lettere e un numero, il dieci. Scritto sulle sue spalle per tanti anni e poi, probabilmente, mai più privilegio per nessun altro. Nella ...

Roma - la squadra arriva all’Olimpico : entusiasmo alle stelle - show dei tifosi del Liverpool [FOTO] : 1/22 LaPresse/Carlo Lannutti ...

Russell Crowe smentisce Klopp : 'Io con il Liverpool? Hai sbagliato squadra - forza Roma!' : 'squadra sbagliata. forza Roma'. Così l'attore Russell Crowe ha smentito l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che in un'intervista aveva dichiarato: 'Stasera il Gladiatore giocherà nel mio ...

Real Madrid - Zidane : "Sofferto con una grande squadra. La Roma? Può ancora farcela" : "Siamo felicissimi perché ce l'abbiamo fatta, ma stasera abbiamo sofferto tanto, contro una grande squadra - ammette Zizou nel post partita di Real-Bayern, ai microfoni di Premium Sport -. Siamo ...

Roma-Chievo 4-1 - la squadra di Di Francesco è uno spettacolo : Dzeko e Schick show - ospiti mai in partita [FOTO] : 1/17 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Roma - il poker misto di Momo alla squadra che amava e ha lasciato sul più bello : dal nostro inviato LIVERPOOL Il Liverpool non è 'solo' Salah, quante volte lo abbiamo sentito dire? Tante, troppe volte. Da tutti, da Di Francesco in giù. C'eravamo quasi convinti. Se ne dovevano ...