ROMA - Sabato 19 maggio torna La Notte dei Musei

Internazionali d’Italia ROMA 2018 - il programma di sabato 19 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Settima giornata di sfide a Roma, dove andranno in scena le semifinali degli Internazionali d’Italia di tennis: anche domani i match su entrambi i campi inizieranno alle ore 12.00. Le sfide del torneo maschile saranno visibili in tv su TV8 e su Sky Sport, mentre lo streaming sarà assicurato dalla piattaforma Sky Go, invece gli incontri del torneo femminile saranno proposti in tv su Supertennis, mentre lo streaming sarà assicurato attraverso il ...

“Il cielo di ROMA-Il cielo del Lazio” : l’attesa manifestazione torna da sabato 19 a domenica 27 maggio : Con un ricco e ampliato programma di eventi, torna da sabato 19 maggio a domenica 27 maggio nei Parchi del Lazio l’attesa manifestazione “Il cielo di Roma – Il cielo del Lazio”, dedicata alla scoperta dell’astronomia, della scienza e della natura. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è organizzata dalla Regione Lazio, dal Parco dell’Appia Antica, dal Parco dei Castelli Romani e dall’ente regionale Roma Natura. Tra i soggetti ...

Internazionali ROMA 2018 - Fabio Fognini : “Mi godo i quarti di finale. Sabato il compleanno di Federico - gli farò un regalo?” : Fabio Fognini ha sbrigato la pratica Gojowczyk e si è così qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure è entrato tra i migliori otto al Foro Italico di Roma per la prima volta in carriera e domani scenderà in campo per affrontare il vincente della sfida tra Rafael Nadal e Denis Shapovalov: il fascino del match contro il maiorchino è incredibile. Nel frattempo il 30enne ha rilasciato le consuete ...

A ROMA Sabato 26 maggio la cumbia incontra la psichedelia : Il Mexican Institute of Sound, detto anche Instituto Mexicano del Sonido è un progetto del musicista messicano Camilo Lara, in

ROMA - sabato cultura sotto le stelle alla Sapienza : è la Notte dei musei : sabato 19 maggio, Sapienza partecipa alla Notte dei musei aprendo i suoi spazi a mostre e performance teatrali, laboratori e visite guidate, djset musicali e concerti: una Notte della cultura diffusa tra cortili universitari e gli 8 dei suoi musei che resteranno aperti fino a tardi (Anatomia comparata, Antichità etrusche e italiche, Antropologia, Arte classica, Chimica, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Museo di Scienze della Terra, ...

Anpi ROMA : sabato in piazza Esquilino per fine occupazione Palestina : Anpi Roma: siamo da sempre per soluzione pacifica e per pace in Palestina Roma – Di seguito quanto dichiarato attraverso una nota dall’Anpi Roma. “Da sempre siamo per una soluzione pacifica e per una pace giusta in Palestina. Per l’applicazione delle risoluzioni dell’Onu che prevedono due Stati per due popoli che possano vivere liberamente e pacificamente. Quello della occupazione della Palestina e delle condizioni ...

Serie A - così l ultima giornata Juve-Verona di sabato se bianconeri campioni a ROMA : Roma - Ufficializzato il programma della 38/a e ultima giornata di Serie A. La Lega di Serie A, infatti, ha reso noto le date e gli orari che potrebbero comunque subire una variazione se la Juventus ...

PAUSA WEEKEND. Cosa fare a ROMA Sabato 12 e domenica 13 : ... per continuare con un pomeriggio in cui si alterneranno laboratori dedicati ai vostri piccoli all'insegna della scienza, del gioco e della gioia di stare insieme . Prove circensi, prove di pittura e ...

ROMA : Sabato sit-in per verificatrice Atac aggredita : Roma – Di seguito una nota del sindacato Cobas relativa all’aggressione subita da una verificatrice Atac. “Sabato 12 maggio, dalle 10 alle 12, si terra’ un presidio di solidarietà e un volantinaggio presso la fermata metro B della Garbatella, a Roma, per denunciare gli insulti, gli sputi in faccia e infine il lancio di un bastone contro Valeria Pireddu, verificatrice Atac e militante dei Cobas. L’episodio era ...

PAMELA MASTROPIETRO - "STUPRATA E UCCISA DA OSEGHALE"/ Sabato funerali a ROMA : legale "scaricano colpe su uno" : Macerata, PAMELA MASTROPIETRO secondo la procura fu violentata sotto effetto di eroina da Innocent Oseghale e poi UCCISA. Sabato i funerali a Roma.

PAMELA MASTROPIETRO - “STUPRATA E UCCISA DA OSEGHALE”/ Sabato funerali a ROMA : legale “scaricano colpe su uno” : PAMELA MASTROPIETRO secondo la procura fu violentata sotto effetto di eroina da Innocent Oseghale, prima che la uccidesse e facesse sparire il cadavere. Nuove accuse.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:04:00 GMT)

Sabato a ROMA i funerali di Pamela : Intanto emergono nuovi particolari sulla morte della ragazza, uccisa lo scorso 30 gennaio il cui corpo è stato ritrovato in due trolley. Proclamato il lutto cittadino nella Capitale e a Macerata -

ROMA - cambia la sanità per le famiglie : pediatra di base anche di sabato : Cinque ambulatori aperti ai bambini, nei fine settimana e nei giorni festivi, con pediatri a disposizione nei giorni più complicati per le famiglie che hanno bisogno di visite e assistenza sanitaria ...

Pamela Mastropietro - i funerali a ROMA Sabato 5 maggio : Si terranno a Roma il prossimo 5 maggio i funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni trovata senza vita nei pressi di Macerata tre mesi fa: il...