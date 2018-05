Roma | Rapina due bar armato di pistola | arrestato

Roma : Carabinieri arrestano 3 rapinatori in piazza della Repubblica : Roma: uno smartphone e una collana d’oro gli oggetti rubati Roma – Paura questa notte a piazza della Repubblica a Roma. Una coppia di turisti è stata attorniata dai una banda di malviventi. I rapinatori hanno minacciato i malcapitati con un coltello, impossessandosi di un telefonino e di una collana d’oro. In manette sono finiti 3 cittadini algerini, tra i 19 e i 29 anni. Il terzetto è stato arrestato dai Carabinieri del ...

Roma - adescava i gay in chat e dopo notte di sesso li drogava e rapinava : Rapine dopo una notte di sesso sfrenata. Era questa la specializzazione di un 45enne di Roma che, dopo aver adescato in rete gli omosessuali in rete, li invitava a trascorrere quella che sarebbe dovuta essere una piacevole serata insieme.L'ultima efferata rapina è avvenuta la settimana scorsa. M.F. ha identificato la vittima su una chat di incontri e poi ci ha passato la notte. Al risveglio, però, ecco il colpo: l'uomo lo costringe a consegnarli ...

Roma : Rapinavano passanti armati di coltello - due arresti : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato due ragazzi Romani, di 26 e 20 anni. Entrambi già noti per i loro precedenti e nullafacenti. Questo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma. I due sono ritenuti responsabili di due rapine, commesse lo scorso 22 febbraio, poco dopo le 22, nel quartiere Aurelio, a breve distanza l’una ...

Roma : Rapina e omicidio a Nuova Ostia : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lido di Roma hanno eseguito il fermo di due coniugi Romani già noti alle forze di polizia. Sono gravemente indiziati di concorso in omicidio e Rapina. E’ accaduto nella serata di venerdì scorso. La vicenda trae origine dal ritrovamento, avvenuto in zona Nuova Ostia lo scorso 8 ottobre, del giovane Milon Sayal, 33enne originario del Bangladesh, soccorso da passanti. E ...

Aggredita in centro a Roma - Michaela Biancofiore reagisce e insegue il rapinatore : L'uomo, un sudanese di 22 anni, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri, chiamati dalla deputata altoatesina

Roma : rapinano casa e picchiano proprietario con bastone : Roma: uomo picchiato e derubato Roma – Ieri pomeriggio è stata registrata una rapina a Fidene, in via San Gimignano. Due uomini, con accento dell’est Europa, sono entrati in un appartamento abitato da un uomo di 58 anni. L’uomo in quel momento dormiva. La coppia di ladri, con volto coperto “da passamontagna”- scrive il figlio della vittima su Facebook- non avendo trovato contanti hanno svegliato il 58enne per ...

Roma : Rapinava anziane - arrestato 42enne : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Emessa dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica. Tale ordinanza riguarda un 42enne italiano di Pomezia. L’uomo e’ ritenuto responsabile di almeno 2 rapine. Messe a segno lo scorso mese di gennaio, ai danni di due anziane donne. Il modus operandi Il 42enne ...

Roma - finti poliziotti rapinavano i passanti : due Casamonica incastrati da una '600' celeste : Tre rapine in pochi giorni e con lo stesso stratagemma: bloccare la vittima predestinata fingendo di appartenere alle forze dell'ordine per farsi consegnare soldi e cellulari. A condurre gli ...

Ferrero : 'Roma rapinata e su Real-Juve...' : Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Rmc Sport : ' Ieri sera un'altra rapina. L'arbitro di Roma-Liverpool era in buona fede ma il fuorigioco di Dzeko non c'era, e poi il rigore. Un tocco di mano così evidente che come fai a non vederlo? ...

Roma : Due minorenni tentano una rapina : Roma – Un 15enne romeno e un 16enne bulgaro sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione Roma Torrino Nord. Entrambi senza fissa dimora e con precedenti, l’accusa per loro è di rapina. La vittima è un cittadino inglese di 32 anni, designer di una nota casa di moda. L’uomo si trovava in un bar, nei pressi di via del Turismo all’Eur, quando e’ stato notato dai due malviventi per la costosa borsa che aveva a ...