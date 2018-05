Roma | Monchi a caccia di difensori

Calciomercato Roma - da Talisca a Kluivert : tutti i giovani nella lista di Monchi : L'eliminazione alle semifinali di Champions League nel doppio confronto con il Liverpool, la certezza di prendere parte alla fase a gironi della massima competizione europea anche nella prossima ...

Di Francesco-Monchi - un patto per la Roma : Quattro, forse cinque giocatori nuovi. Pronti, fatti, consapevoli. Non da esplorare, da aspettare, progetti. Il resto sarà contorno e vanno bene i giovani, i talentini , Ante ori, 21 anni, è uno di ...

Monchi pensa al futuro : 'Con Di Francesco faremo una grande Roma' : ... itervistato ai microfoni di 'Domenica Premium' in onda su Premium Sport -. Dobbiamo continuare sulla strada di questi ultimi due mesi. Ma sarebbe una mancanza di rispetto per le altre dire che la ...

Roma : Monchi - quest'anno mercato diverso : ... ora siamo più tranquilli, possiamo prendere le decisioni di mercato con più calma ma questo non cambia molto", ha aggiunto ai microfoni di Premium Sport. "Abbiamo delle idee su come migliorarci, ...

Roma - Monchi : 'Qualificati per la Champions ma niente da festeggiare' : 'Qualificati per la Champions League, ma non c'è niente da festeggiare, solo pensare a lavorare tanto per continuare a migliorare'. Parola del direttore sportivo della Roma sul suo profilo twitter ...

Roma - Monchi piomba su Chiesa : la Fiorentina chiede 40 milioni : Roma, Monchi piomba SU Chiesa- Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Roma sarebbe pronta a mettere le mani su Federico Chiesa. Primo timido sondaggio da parte della società giallorossa. La sensazione è che la Fiorentina non abbia alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore, ma tutto dipenderà dalla prossima finestra di mercato […] L'articolo Roma, Monchi piomba su Chiesa: la Fiorentina ...

Calciomercato Roma : Monchi al lavoro Video : Sono gia' molte le voci di mercato [Video] che girano sui social, testate giornalistiche, radio e tv. Dopo la vittoria di domenica contro il Cagliari, alla Roma basta poco per qualificarsi matematicamente alla prossima edizione dell'UEFA Champions League. A questo punto, il ds Monchi è gia' al lavoro per costruire quella che sara' la nuova Roma della stagione 2018/2019, con un occhio anche al futuro. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello ...

Calciomercato Roma : Monchi al lavoro : Sono già molte le voci di mercato che girano sui social, testate giornalistiche, radio e tv. Dopo la vittoria di domenica contro il Cagliari, alla Roma basta poco per qualificarsi matematicamente alla prossima edizione dell'UEFA Champions League. A questo punto, il ds Monchi è già al lavoro per costruire quella che sarà la nuova Roma della stagione 2018/2019, con un occhio anche al futuro. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il ...

Roma - Monchi punta sulla linea verde : tutti i giovani nel mirino : Dal nuovo Modric al figlio d'arte Kluivert, senza dimenticare il vecchio pallino Talisca: il DS spagnolo è pronto a portare tanti nuovi talenti nella Capitale

Coric - Kluivert jr - Marin e... Monchi studia la Roma baby : Quanto cresce la Roma baby: Under, Gerson, Capradossi, e non solo. Il d.s. della Roma Monchi pensa già al futuro. Sembra a un passo l'acquisto di Ante Coric, 21 anni, già nel giro della nazionale ...

Calciomercato Roma - alla scoperta di nuovi Under : tutti i nomi nel mirino di Monchi : Calciomercato Roma – La Roma è al lavoro per il finale di stagione ma a tenere banco è anche il futuro, si stanno valutando le strategie di mercato, in particolar modo Monchi è alla ricerca di nuovi talenti ‘alla Under’, diversi profili valutati nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ad un passo l’acquisto di Ante Coric, 21 anni, già nel giro della Nazionale croata, la trattativa ...

Roma - mercato baby : altri 6 nomi per Monchi : Dopo aver preso Gerson e Under, la Roma ha in mano Coric , Dinamo Zagabria, e sta trattando altri giovani talenti stranieri. Secondo la Gazzetta dello Sport , nel mirino del ds Monchi ci sono Kluivert , Ajax, , Marin , Standard Liegi, , Johansson , Malmoe, , Lafont , Tolosa, e Bianda , Lens, .

Mercato Roma - Monchi pensa a Bonaventura. C'è anche la Juventus : Il centrocampista del Milan è nel mirino della società giallorossa. Raiola vorrebbe portarlo via dai rossoneri

Milan - sorprendente scambio con la Roma? Monchi e Mirabelli ci pensano davvero Video : Il Milan vuole tornare in Champions League. Vuole farlo il prima possibile, ma sa che non potra' accadere in questa stagione. Bisognera' aspettare la prossima e non si potra' più sbagliare. Rino Gattuso lo sa bene e si affaccia alla prossima annata calcistica con la consapevolezza che non potra' che essere l'ultima di transizione. Sara' un anno di tirocinio europeo grazie ad un Europa League che dovra' essere il trampolino di lancio per la ...