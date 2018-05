Roma | il tweet di Russel Crowe | «Il Gladiatore torna al Colosseo | venite»

'Non ci batte nessuno'. E la Roma risponde al Barça : il tweet diventa virale : Potere dei social network. Distanze completamente annullate, interazioni totali da ogni parte del mondo e su qualsiasi argomento. Se uno dei temi di discussione è la partita più importante in Spagna e non solo, allora tutto diventa ancora più semplice. Milioni e milioni di spettatori a seguire il ...