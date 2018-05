Roma | Giro d' Italia | domenica 27 «green zone» in tutto il centro per l' ultima tappa

Roma : Tappa Giro d’Italia - ecco la ‘green zone’ : Roma – La Capitale, il prossimo 27 maggio, ospiterà la Tappa conclusiva del “101 Giro d’Italia” che interesserà un itinerario di km. 11,500 lungo le vie del Centro Storico, che sara’ percorso dagli atleti per un totale di 10 giri. All’evento assisteranno migliaia di spettatori lungo tutto il percorso. Che per la sua collocazione nelle strade centrali della città e considerato il giorno festivo, vedrà il ...

Baglio : invito Salvini a fare un giro per Roma per vedere meglio buche : Roma – Di seguito la nota rilasciata da Valeria Baglio, consigliera capitolina del PD. “Il programma che stanno scrivendo Salvini e di Maio deve aver cancellato le buche di Roma. Una vera e propria magia! Deve essere questo il motivo per cui Salvini non vede buche a Roma. Lo invito però a guardare meglio e, se vuole, a fare un giro per le strade della città. Così potrà rendersi conto dello stato del manto stradale, addirittura ...

Roma - scoperto giro di prostituzione in appartamento : 5 arresti : Roma, scoperto giro di prostituzione in appartamento: 5 arresti Roma, scoperto giro di prostituzione in appartamento: 5 arresti Continua a leggere L'articolo Roma, scoperto giro di prostituzione in appartamento: 5 arresti proviene da NewsGo.

Roma - scoperto giro di prostituzione in centri massaggi : 5 arresti : Roma, 16 mag. , askanews, I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale ...

Governo - ironia di Romano (Pd) e De Girolamo (FI) su Buffagni (M5s) : “Scusi - che lavoro fa? Redige contratto governo?” : “Ritardo nell’accordo M5s-Lega? Il programma è la cosa principale e sui temi ci sono ancora altri punti da rivedere. E’ meglio avere patti chiari e amicizia lunga piuttosto che andare a fare a tutti i costi un Governo che non riesce a fare il cambiamento promesso ai cittadini”. Così, nel corso della trasmissione Tagadà (La7), il deputato del M5S, Stefano Buffagni, risponde all’inviata Francesca Martelli a proposito ...

Giro d’Italia : cresce l’attesa per le tappe in Emilia Romagna : cresce l’attesa nelle strade dell’Emilia Romagna per l’arrivo della carovana del Giro d’Italia: soddisfatta il presidente dell’Assemblea legislativa regionale Simonetta Saliera L’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna protagonista del Giro d’Italia. Quest’anno, il Giro d’Italia si tinge d’Europa. Massimo Palolone – LaPresse La rappresentanza in Italia della ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Le somme le tireremo a Roma. 2’36” sono tanti - ma comunque recuperabili” : Non è stato l’inizio di Giro d’Italia che Fabio Aru si aspettava. Il sardo ha mostrato una condizione non all’altezza dei suoi avversari ed è arrivato al secondo giorno di riposo con 2’36” di ritardo dalla Maglia Rosa. Proprio sulla salita più dura di questo avvio di corsa, il Gran Sasso, Aru è apparso particolarmente in difficoltà. “Non avevo le gambe“, ha commentato sul sito dell’Ansa. “Le ...

Si conclude a Roma ènergiro - il biketour di ènostra che racconta la transizione e la forza delle comunità energetiche : Sabato 12 maggio si conclude a Roma ènergiro, l’originale campagna itinerante per promuovere il modello delle comunità energetiche lanciato da ènostra, Il fornitore cooperativo di elettricità rinnovabile, sostenibile ed etica che chiude il cerchio tra produzione, risparmio e consumo. Partner dell’iniziativa nazionale Banca Etica, Greenpeace e Retenergie e diverse realtà locali per ciascuna delle dieci tappe. Protagonista della campagna su due ...

Giro d’Italia 2018 passa in Romagna : tre Romagnoli in gara : Il Giro d’Italia 2018 in questa speciale edizione 101 collega idealmente due città sante, Gerusalemme e Roma, ma non dimentica la Romagna. Per la prima volta la partenza di una delle gare ciclistiche più importanti al mondo è stata fuori dall’Europa, da Israele, con tre frazioni, la prima delle quali è stata dedicata a Bartali, eletto Giusto tra le Nazioni. Ricordiamo che le 21 tappe sono così divise: 2 crono individuali, 7 tappe per ...

AMICI - ARRESTATO L'EX PERSONAL TRAINER/ Roma - gestiva un giro di bondage e prostituzione : ARRESTATO ex PERSONAL TRAINER di AMICI: aveva collaborato con il talent di Maria De Filippi, ora organizzava incontri a pagamento circuendo ragazze nella Capitale(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:18:00 GMT)

Roma VIII - Fagotti : «Vogliamo vincere sul campo questo girone» : Roma - La Prima categoria della Roma VIII è tornata a giocare e vincere per uno dei numerosi turni infrasettimanali che la attendono da qui alla fine del campionato. Ieri, sul campo della Novauto, la ...

Il Trofeo Senza Fine attende a Roma il vincitore del Giro d’Italia 101 : Mancano pochissimi ore alla Grande Partenza del Giro d’Italia che scatterà in Israele con una cronometro individuale, a Gerusalemme, venerdì 4

Roma VIII calcio (I cat.) : Fagotti - vincere il girone : Roma – La Prima categoria della Roma VIII è tornata a giocare e vincere per uno dei numerosi turni infrasettimanali che la attendono da qui alla fine del campionato. Ieri, sul campo della Novauto, la squadra di mister Fabrizio Fiaschetti ha vinto 2-1 grazie alle reti di De Palma e di Di Mena. “E’ stata una partita complicata – conferma l’esterno difensivo classe 1994 Federico Fagotti –. Loro hanno giocato il primo tempo con uno ...

GIRO D'ITALIA 2018 - CICLISMO / Gran finale a Roma - ritorno nella Capitale dopo 9 anni : GIRO D'ITALIA 2018, CICLISMO: si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma. L'inizio è previsto per il prossimo 4 maggio e si andrà avanti fino al 27 dello stesso mese.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:45:00 GMT)