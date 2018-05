Roma | Commercio abusivo | controlli e sequestri

romadailynews

(Di venerdì 18 maggio 2018)– Continuano le attività di contrasto alnella capitale, con gli interventi del PICS ( Pronto Intervento Centro Storico) della Polizia Locale. Risalgono a ieri mattina iin zona Porta Maggiore. Dove sono stati conferiti a discarica due metri cubi di abiti e materiale elettrico, lasciati a terra da venditori ambulanti che si sono allontanati alla vista degli agenti. Questa mattina in via Casilina Vecchia sono state rimosse due baracche, sorte all’interno dell’area archeologica. Nel mercato rionale di via Pico della Mirandola, sono stati sequestrati oltre 200 articoli. Procedendo in alcuni casi secondo quanto stabilito dal codice penale per il reato di contraffazione. E’ quanto si apprende da una nota della Polizia diCapitale L'articolo...