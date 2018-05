Roma | Casa di prostituzione all’Eur | arrestata cinese

Roma - apre nella Capitale la Casa per ospitare i parenti dei malati oncologici : Un progetto pensato e realizzato dall'omonima Fondazione, ente non profit da vent'anni al servizio della scienza e della medicina, che intende rispondere alle necessità ed esigenze crescenti di chi è ...

Roma - approvata la mozione M5s sulla Casa delle donne. Proteste in aula e seduta sospesa : “Vergogna” : L’Assemblea Capitolina ha approvato, con 27 voti favorevoli e 2 contrari, tra il caos delle Proteste delle manifestanti e le richieste di rinvio da parte dei consiglieri di opposizione, la mozione del M5S a prima firma della consigliera Gemma Guerrini sulla Casa Internazionale delle donne. I consiglieri del Pd non hanno partecipato al voto. Dopo l’approvazione della mozione, il presidente dell’aula Marcello De Vito è stato costretto a sospendere ...

Apre a Roma 'Casa San Raffaele' per familiari pazienti oncologici : Roma, 17 mag. , askanews, Circa 2mila mq, dieci appartamenti per un totale di 40 posti letto, una solare sala colazioni e un'ospitale sala tv modernamente arredate e dotate di tutti i comfort per i ...

Il centro di accoglienza Lgbt di Roma accoglie i ragazzi cacciati di casa perché gay : "Ripudiati dai nostri genitori" : È nascosta nella periferia di Roma, per proteggere i suoi ospiti dai loro stessi genitori. È la Refuge Lgbt, la casa-famiglia per giovani vittime di omofobia. La struttura, unica in Italia, da rifugio a 6 ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 18 e i 26 anni, cacciati o vessati dai propri familiari quando hanno rivelato la loro omosessualità. Il Corriere della Sera ha ascoltato le loro storie:"Da un giorno ...

Al via 'Casalavoro' - format tv su consiglieri dell'Emilia Romagna : Roma, 16 mag. (AdnKronos) - Parte oggi il format televisivo ideato dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per raccontare la vita degli eletti in Consiglio regionale. Si chiama 'Casalavoro' e si propone di offrire un ritratto dei consiglieri di tutti gli schieramenti politici "come non te li

Processo Cucchi bis - Casamassima : “carabinieri lo massacrarono”/ Roma - i 5 militari indagati e le calunnie : Caso Stefano Cucchi, teste chiave in aula: "massacrato dai carabinieri". Maresciallo Casamassima, "non ho parlato prima per paura di ritorsioni": sorella Ilaria, "verità attesa da tempo"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:50:00 GMT)

Dai lo smartphone - prendi libri di poesia : al ristorante Casa Coppelle di Roma per cena c’è il digital detox : Ci sono meccanismi e comportamenti di cui siamo un po’ tutti allo stesso tempo attori (protagonisti o comparse, poco importa) e fustigatori. Quello dell’imporre gli smartphone a tavola, convitati di pietra – anzi, di polimeri e cristalli liquidi – rilancia il paradosso dell’essere social (sulla rete) ma non socievoli (coi commensali), un’inversione di prossimità che conosciamo. Ci si può accodare al moralismo ed ...

Casa delle donne di Roma - mozione per “riallinearla alle esigenze del Comune”. Le attiviste : “Cancella nostra autonomia” : Ancora incerto il destino della Casa Internazionale delle donne di Roma. È approdata oggi in Consiglio comunale (la discussione è prevista per giovedì 17 maggio con tanto di presidio in Campidoglio da parte delle attiviste) la mozione – prima firmataria Gemma Guerrini, consigliera 5 Stelle e presidente della Commissione delle elette del consiglio comunale di Roma – con cui si chiede che la sindaca Virginia Raggi e la giunta si ...

Le interviste CasALavoro dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna - si parte con Nadia Rossi - Pd - : ... 7.000 le specie minacciate nel mondo. E ci sono zone 'nere' anche in Italia 15 maggio 2018 Nessun commento L'appello del Wwf: 'Lavorare tutti per fermare i bracconieri e smantellare le reti ...

Al via 'casALavoro' - format tv su consiglieri dell'Emilia Romagna : Vuole essere un prodotto da web e da Tv e sarà visibile in primo luogo su Cronaca Bianca, il giornale online dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e sulla pagina Facebook dell'istituzione, ...

Al via ‘casALavoro’ - format tv su consiglieri dell’Emilia Romagna : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Tra due settimane disponibile gratis per tutte le testate televisive e web dell’Emilia-Romagna. Alla presentazione un divertente “Dietro le quinte” con Rossi, Calvano, Rancan, Rontini e Taruffi. Puntate di 8-10 minuti monografiche su ogni eletto dell’Emilia-Romagna. “Timbriamo il cartellino come gli altri dipendenti dell’amministrazione”. Chi è il consigliere regionale? ...

