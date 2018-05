Roma | addio ad Anzalone | il presidente gentiluomo | portò Liedholm e Pruzzo

Roma - squadra a cena per l'addio al celibato di Lorenzo Pellegrini : Ieri sera la cena di club a Santa Severa in riva al mare, oggi la cena per l'addio al celibato di Lorenzo Pellegrini che tra qualche giorno convolerà a nozze con la fidanzata Veronica Martinelli . Il ...

"L'addio di Buffon? Non come Totti". E i tifosi della Roma si infuriano : Le parole di Silvano Martina, ex portiere e agente di Gianluigi Buffon, sono risultate indigeste ai tifosi Romanisti, che sui social hanno sollevato un polverone mediatico.Bufera sui socialMartina intervistato da JuveNews aveva dichiarato: "L'addio di Gigi non sarà come quello di Totti, che appartiene allo stile focoso dei Romani, ma senza dubbio più sobrio. A Torino mi aspetto un addio più simile a quello di Del Piero o Platini". Apriti ...

Skorupski annuncia l’addio alla Roma : il futuro è “scritto” : Lucasz Skorupski prepara l’addio alla Roma, in estate sembrano non esserci spiragli per la sua permanenza in giallorosso alle spalle di Alisson Lucasz Skorupski annuncia di fatto il suo addio alla Roma. Il polacco, potrebbe partecipare al prossimo Mondiale da terzo portiere della sua Nazionale, nel frattempo però, pensa al suo futuro che sarà probabilmente lontano da Roma. Parlando a “sportowefakty” Lucasz Skorupski ha ammesso ...

Buffon - l’agente : “non sarà un addio alla Totti - quelle celebrazioni appartengono ai Romani” : “Non sarà un addio alla Totti, quelle celebrazioni appartengono allo stile focoso romano. Sotto la Mole mi aspetto piuttosto un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d’ora prima succederà qualcosa, magari come il lenzuolo ‘Ciao Platini'”. Sono le parole di Silvano Martina sull’addio al calcio giocato di Gianluigi Buffon, di cui è stato l’agente. “Ho avuto il piacere di accompagnare nel suo ...

Tennis - Roma : Vinci va k.o. e si ritira Inizia la festa d'addio al Pietrangeli : Pietrangeli stracolmo per Roberta Vinci, all'ultimo torneo della carriera. E l'azzurra, entrata in campo con il sorriso di chi vuole godersi ogni piccolo attimo, sta esaltando i suoi tifosi: ha appena ...

Roberta Vinci fa il suo esordio agli Internazionali di Roma - poi annuncerà l'addio : L'appuntamento con gli Internazionali d'Italia per Roberta Vinci è alle 12,15. La tarantina si troverà di fronte la serba Alessandra Krunic, 25 anni, numero 46 del ranking mondiale della Wta , nella ...

Roberta Vinci dice addio al tennis : "Roma ultima tappa" : "Mi ritiro: nessun ripensamento". Roberta Vinci conferma così la sua intenzione di lasciare il tennis dopo gli Internazionali d'Italia che resterà l'ultimo torneo della carriera...

Vinci prepara l'addio : 'Non ci sarà un'altra Roberta'. Qualificazioni nere a Roma : ... venticinque trofei, cinque Slam sempre in coppia con Errani , Career Grand Slam completato a Wimbledon 2014, , con la quale è stata anche numero 1 del mondo di specialità. Quattro Fed Cup vinte tra ...

Addio a Piergiorgio Faraglia - il cantautore Romano aveva 52 anni : Addio a Piergiorgio Faraglia, musicista romano di grande passione e umanità. aveva 52 anni. In mano a lui, grande e grosso com'era, la chitarra diventava piccolina ma lui la toccava, accarezzava, ...

Giornalismo in lutto - addio a Mario Agnes : diresse l'Osservatore Romano : È morto oggi a Roma, all'età di 86 anni, Mario Agnes, storico direttore dell'Osservatore romano (1984-2007) e fratello di Biagio Agnes (1928-2011). Nato a Serino nel 1931, amico...

Jack Bonaventura - addio al Milan : sulle sue tracce c'è la Roma : Sul Milanista Jack Bonaventura sono puntati gli occhi della Roma, già attivissima sul mercato per la prossima stagione. Il dirigente sportivo Monchi ed Eusebio Di Francesco hanno già fatto presente il ...

Roma - addio a Paolo Ferrari : grande attore di teatro - cinema e tv : Roma, addio a Paolo Ferrari: grande attore di teatro, cinema e tv Roma, addio a Paolo Ferrari: grande attore di teatro, cinema e tv Continua a leggere

A Roma l’addio a Pamela Le immagini «Ti hanno massacrata - ma sei viva» Video : Lo zio e legale della famiglia della 18enne uccisa a Macerata durante i funerali nella chiesa di Ognissanti. Le magliette con dedica, i fiori di Traini (davanti alla bara) e l’omaggio della comunità nigeriana

Roma - l'addio a Pamela tra lacrime e rabbia| La famiglia : vogliamo giustizia : E' il giorno dei funerali della 18enne uccisa a Macerata. Lo zio: "Questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie"