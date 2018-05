Risultati Serie B | 42^ giornata LIVE | il Frosinone può festeggiare la promozione

Serie B - i Risultati in tempo reale : la diretta gol : Ecco il gran finale della Serie B, campionato che accoglie tutti i verdetti ufficiali della regular season. Archiviata da tempo la promozione del super Empoli di Andreazzoli, lo scorso weekend ha ...

Diretta gol Serie B : i Risultati in tempo reale dalle 20.30 : Ecco il gran finale della Serie B, campionato che accoglie tutti i verdetti ufficiali della regular season. Archiviata da tempo la promozione del super Empoli di Andreazzoli, lo scorso weekend ha ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : tutti in campo! (42^ giornata) : RISULTATI SERIE B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:09:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : così all'andata (42^ giornata) : Risultati Serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:50:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il colpo di scena (42^ giornata) : RISULTATI SERIE B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:50:00 GMT)

Retrocessioni Serie B/ I Risultati di Novara Entella chi si salva dai playout e chi va in Serie C : Sei squadre di Serie B sono coinvolte nella lotta per non retrocedere ad una giornata dal termine, Novara e Virtus Entella possono cadere subito mentre le altre vogliono evitare i playout(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:20:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (42^ giornata) : Risultati Serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 09:00:00 GMT)

Promozioni Serie B/ I Risultati di Frosinone - Parma e Palermo : chi è promosso in Serie A? : A una sola giornata dal termine del campionato di Serie B ci sono tre squadre che vanno a caccia della promozione immediata: Frosinone, Parma e Palermo vogilono seguire l'Empoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:30:00 GMT)

Risultati Playoff Serie A Basket – Venezia firma il tris - Trento sorpassa Avellino in gara-3 : Venezia supera Cremona e chiude la Serie con un netto successo in trasferta, Trento batte Avellino a domicilio e si porta sul 2-1 La postseason della Serie A di Basket entra nel vivo. Dopo i successi di Milano e Brescia che hanno chiuso sul 3-0 le rispettive Serie contro Cantù e Varese, tocca anche a Venezia staccare il pass per la semifinale. La formazione campione d’Italia, supera nettamente Cremona con il risultato di 72-99 portandosi sul ...

Risultati Playoff Serie C - il Cosenza supera il turno : spettacolo in Juve Stabia-Francavilla [FOTO] : 1/29 Raffaele Rastelli/LaPresse ...

Risultati Serie C / Playoff 2^ turno - diretta gol livescore : Piacenza qualificato - tanti gol lampo! : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca: il Monza viene eliminato in casa dal Piacenza(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:10:00 GMT)

Nuoto sincronizzato - ottimi Risultati per Linda Cerruti e Costanza Ferro nella 4ª tappa delle World Series : Linda Cerruti e Costanza Ferro sono risultate assolute protagoniste nella quarta tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato a Samorin Ancora una giornata da ricordare per l’Italsincro nella quarta tappa delle World Series a Samorin, in Slovacchia. Protagoniste assolute ancora Linda Cerruti e Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona). Cerruti, già prima nella routine tecnica del solo, si ripete nel free e vince 88.7000 punti (26.5000 ...

Risultati Serie C/ Playoff 2^ turno : diretta gol livescore delle partite (martedì 15 maggio) : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca, chi perde va a casa(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:00:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : in campo per lo scudetto! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score 37^ giornata. La Lazio pareggia, Roma già in Champions League. Milan, pari da Europa League ma vanno evitati i preliminari(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:19:00 GMT)