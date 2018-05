Risultati Serie B | 42^ giornata LIVE | clamoroso vantaggio Foggia con Mazzeo

Risultati Serie B - 42^ giornata LIVE : il Frosinone può festeggiare la promozione : Risultati Serie B, 42^ giornata LIVE: il Frosinone può festeggiare la promozione – Si gioca la 42^ giornata ed ultimo turno valido per il campionato di Serie B, il Frosinone può festeggiare la promozione nella gara casalinga contro il Foggia mentre le squadre promosse ai playoff sono state già decise. Importanti partite anche per la zona retrocessione e per i playout, diverse squadre ancora coinvolte. Risultati Serie B, 42^ giornata ...

Retrocessioni Serie B/ I Risultati di Novara Entella chi si salva dai playout e chi va in Serie C : Sei squadre di Serie B sono coinvolte nella lotta per non retrocedere ad una giornata dal termine, Novara e Virtus Entella possono cadere subito mentre le altre vogliono evitare i playout(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:20:00 GMT)

Promozioni Serie B/ I Risultati di Frosinone - Parma e Palermo : chi è promosso in Serie A? : A una sola giornata dal termine del campionato di Serie B ci sono tre squadre che vanno a caccia della promozione immediata: Frosinone, Parma e Palermo vogilono seguire l'Empoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:30:00 GMT)

Risultati Playoff Serie A Basket – Venezia firma il tris - Trento sorpassa Avellino in gara-3 : Venezia supera Cremona e chiude la Serie con un netto successo in trasferta, Trento batte Avellino a domicilio e si porta sul 2-1 La postseason della Serie A di Basket entra nel vivo. Dopo i successi di Milano e Brescia che hanno chiuso sul 3-0 le rispettive Serie contro Cantù e Varese, tocca anche a Venezia staccare il pass per la semifinale. La formazione campione d’Italia, supera nettamente Cremona con il risultato di 72-99 portandosi sul ...

Risultati Playoff Serie C - il Cosenza supera il turno : spettacolo in Juve Stabia-Francavilla [FOTO] : 1/29 Raffaele Rastelli/LaPresse ...

Risultati Serie C / Playoff 2^ turno - diretta gol livescore : Piacenza qualificato - tanti gol lampo! : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca: il Monza viene eliminato in casa dal Piacenza(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:10:00 GMT)

Nuoto sincronizzato - ottimi Risultati per Linda Cerruti e Costanza Ferro nella 4ª tappa delle World Series : Linda Cerruti e Costanza Ferro sono risultate assolute protagoniste nella quarta tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato a Samorin Ancora una giornata da ricordare per l’Italsincro nella quarta tappa delle World Series a Samorin, in Slovacchia. Protagoniste assolute ancora Linda Cerruti e Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona). Cerruti, già prima nella routine tecnica del solo, si ripete nel free e vince 88.7000 punti (26.5000 ...

Risultati Serie C/ Playoff 2^ turno : diretta gol livescore delle partite (martedì 15 maggio) : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca, chi perde va a casa(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:00:00 GMT)