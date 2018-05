RISULTATI PLAYOFF BASKET A2 Diretta live score | quarti gara-3 | Treviso e Montegranaro

RISULTATI PLAYOFF basket A2/ Diretta live score - quarti gara-3 : match point per quattro squadre : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-3 dei quarti di finale, che si giocano venerdì e sabato. Le squadre in trasferta sono avanti 2-0 e hannon dunque il primo match point(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:01:00 GMT)

RISULTATI PLAYOFF Serie A Basket – Venezia firma il tris - Trento sorpassa Avellino in gara-3 : Venezia supera Cremona e chiude la Serie con un netto successo in trasferta, Trento batte Avellino a domicilio e si porta sul 2-1 La postseason della Serie A di Basket entra nel vivo. Dopo i successi di Milano e Brescia che hanno chiuso sul 3-0 le rispettive Serie contro Cantù e Varese, tocca anche a Venezia staccare il pass per la semifinale. La formazione campione d’Italia, supera nettamente Cremona con il risultato di 72-99 portandosi sul ...

RISULTATI PLAYOFF basket A2/ Diretta live score : Treviso e Trieste si portano sul 2 a 0 : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-2 dei quarti di finale. Si giocano Treviso Ferrara e Trieste Montegranaro, le due squadre in casa hanno vinto il primo episodio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 22:43:00 GMT)

RISULTATI PLAYOFF Serie C - il Cosenza supera il turno : spettacolo in Juve Stabia-Francavilla [FOTO] : 1/29 Raffaele Rastelli/LaPresse ...

RISULTATI Serie C / Playoff 2^ turno - diretta gol livescore : Piacenza qualificato - tanti gol lampo! : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca: il Monza viene eliminato in casa dal Piacenza(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:10:00 GMT)

RISULTATI Serie C/ Playoff 2^ turno : diretta gol livescore delle partite (martedì 15 maggio) : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca, chi perde va a casa(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:00:00 GMT)

RISULTATI PLAYOFF basket A2 / Quarti gara-1 : Bologna e Casale mantengono il fattore campo : Risultati playoff basket A2: diretta live score delle partite di gara-1 dei Quarti. Treviso e Trieste si prendono la vittoria interna, vittorie interne anche per Fortitudo Bologna e Casale(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:23:00 GMT)

