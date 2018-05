Risultati | classifica e verdetti Serie B | il Parma è in Serie A | clamoroso pareggio del

Risultati serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Parma secondo - Foggia avanti a Frosinone! : Risultati serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 21:18:00 GMT)

DIRETTA Serie B : Risultati - classifica e verdetti dell'ultima giornata Video : Le partite - aggiornamento al minuto 35 Ascoli-Brescia 0-0 Marcatori: Bari-Carpi 1-0 Marcatori: 28' Galano B Cesena-Cremonese 0-0 Marcatori: Cittadella-Pro Vercelli 0-0 Marcatori: Empoli-Perugia 0-1 Marcatori: 2' Di Carmine P Frosinone-Foggia 0-0 Marcatori: Novara-Entella 0-0 Marcatori: Salernitana-Palermo 0-0 Marcatori: Spezia-Parma 0-1 Marcatori: 12' Ceravolo P Ternana-Avellino 1-0 Marcatori: 10' Signori T Venezia-Pescara ...

Giro d'Italia 2018 - classifica e Risultati dopo la tappa 13 : tappa tranquilla e arrivo in volata in Veneto: Viviani trionfa a Nervesa della Battaglia, terza vittoria in questo Giro d'Italia Giro d'Italia 2018: le tappe e le altimetrie. I segreti del percorso

Moto2 - GP Francia 2018 : Risultati e classifica prove libere 2. Francesco Bagnaia il migliore davanti a Mir e Schrotter : Si riscatta Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing Team VR46) nel secondo turno delle prove libere del GP di Francia, quinta prova del Mondiale 2018 di Moto2. Caduto nelle PL1 di stamane, il centauro italiano ha saputo ripartire, svettando davanti a tutti con il crono di 1’37″082. Una prestazione solida quella del pilota piemontese, sempre più in feeling con la sua Kalex e tra i candidati alla vittoria questa domenica. Da ...

MotoGP - GP Francia 2018 : prove libere 2 - Risultati e classifica. Andrea Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi terzo! : Il rinnovo di contratto con Ducati (biennale fino al 2020) fa benissimo al morale di Andrea Dovizioso che si scatena nelle prove libere 2 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha stampato il miglior tempo al termine di una sessione condotta da assoluto protagonista: 1:31.936, nuovo record del circuito di Le Mans, montando la media all’anteriore e la soft al posteriore. Il vicecampione del mondo è sembrato ...

Moto2 - GP Francia 2018 : prove libere 1 - Risultati e classifica. Schrotter sorprende tutti - italiani in difficoltà : Marcel Schrotter sorprende tutti e chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale Moto2. Il tedesco, reduce dal settimo posto di Jerez, ha siglato un notevole 1:37.001 con cui è riuscito a mettere in fila tutti gli avversari. Il 25enne della Dynavolt Intact GP vanta 93 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Alex Marquez e 2 decimi sullo spagnolo Jorge Navarro che aveva faticato nelle prime ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Risultati e classifica prove libere 1. Marc Marquez il più veloce davanti a Dovizioso e Vinales. Valentino Rossi chiude in sesta piazza : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez sempre in vetta anche nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Honda, ha ottenuto il miglior tempo di 1’32″476 precedendo un ottimo Andrea Dovizioso (Ducati) di 0″025 e la Yamaha di Maverick Vinales di 0″067. C’è da dire che sia Marquez che Vinales hanno stampato crono molto rapidi, non cambiando mai la media al ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Risultati e classifica mercoledì 16 maggio. Valtteri Bottas in testa - Giovinazzi secondo con la Ferrari : Al Montmelò si è disputata la seconda giornata di Test per la Formula Uno. Valtteri Bottas ha siglato il miglior tempo al volante della Mercedes: 1:16.904 per il finlandese che precede Antonio Giovinazzi per 68 millesimi. Ottima prestazione da parte del pugliese a bordo della Ferrari, ha percorso ben 148 giri (nessuno come lui) e ha ribadito di avere un buon piede. Terza la McLaren di Norris, quarto Magnussen su Haas appena davanti alla novità ...

Giro d'Italia 2018 - classifica e Risultati dopo la tappa 10 : Crolla Chaves in una tappa non impossibile ed esce di classifica: a Gualdo Tadino si impone Mohoric. Yates guadagna 3 secondi Giro d'Italia 2018: le tappe e le altimetrie. I segreti del percorso

F1 - Test Barcellona 2018 : Risultati e classifica di martedì 15 maggio. Verstappen il più veloce - Vettel terzo ed Hamilton sesto : Dopo appena due giorni dal GP di Spagna, quinta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, le monoposto sono tornate esibirsi proprio sul circuito catalano per la prima di due sessioni di Test. Prove importanti per Testare il nuovo materiale e comprendere meglio i differenti compound di gomme a disposizione delle macchine. In vetta alla giornata odierna troviamo la Red Bull di Max Verstappen a circa 1″ dalla pole ottenuta da Lewis Hamilton ...